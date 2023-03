Must read: Rijk worden met water

De gezondheidszorgsector gaat zwaarlijvige rendementen tegemoet?

De afgelopen jaren waren vaccins en medicijnen tegen covid de grote aanjager voor omzetgroei in de gezondheidszorgsector. De komende jaren zal deze groei waarschijnlijk gedreven worden door nieuwe medicijnen tegen obesitas en Alzheimer. Leidt dat tot bovengemiddelde rendementen voor deze sector? Siegfried Kok van OBAM analyseert.

Fondsmanagers hebben te weinig geloof in ESG

Beursexpert Joachim Klement weet zeker dat ESG-criteria leiden tot betere resultaten en minder risico. Veel particulieren en pensioenfondsen zien dat ook zo, maar bij fondsmanagers - vooral de Amerikaanse - is Klement minder zeker.

40 jaar AEX: megawinst, bloed, zweet en tranen

De effectenbeurs kent altijd winnaars en verliezers. Dat laat de ontwikkeling van de beursgraadmeter AEX goed zien. Die AEX bestaat 40 jaar. En dat waren vier decennia van hoge winsten en ook grote verliezen. Waar zelfs de overheid voor moest opdraaien. RTL Z bericht middels een korte reportage.

Eerste klap is een daalder waard. https://t.co/HbGp3Qpujb — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 6, 2023

Beleggers zijn onzeker?

Column Michael Batnick: "The three weakest sectors year-to-date are the ones that are thought to be the most defensive; utilities, health care, and consumer staples. Not something you would expect to see if the market was concerned about what’s to come."

Een recessie is duidelijk niet ingeprijsd

At least one chart suggests that the current US high yield spread should be over a 1000 basis points! It's currently below 400 ??



More in tomorrow's @true_insights_ Daily Insight! pic.twitter.com/VwDJ5VAa1n — jeroen blokland (@jsblokland) March 6, 2023

De grote beleggingsrevolutie

ETF-grootmacht Vanguard staat uitgebreid stil bij 30 jaar ETF's.

Eén keer raden: welk risico vreest Buffett het meest?

In dit artikel staat het antwoord.

Jamie Dimon van JP Morgan is vooral bang voor een grote oorlog

JPMorgan CEO Jamie Dimon says that the US can still avoid a recession and that the Russia-Ukraine war is the biggest geopolitical threat since World War II https://t.co/cFHowZfSsi — Insider Business (@BusinessInsider) March 7, 2023

De bijnaam is Dr. Doom

Economist Nouriel Roubini warned the global economy is at risk of a “hard landing” https://t.co/9LKtUPHCLw — Bloomberg Economics (@economics) March 7, 2023

Wat is het plan van Kazuo Ueda?

Als ook in Japan de rentepolitiek wordt losgelaten, kan dat volgens senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank Investment Office tot wereldwijd stijgende lange rentes leiden, en dus tot dalende obligatiekoersen. Alle ogen zijn gericht op de nieuwe gouverneur van de Japanse centrale bank: Kazuo Ueda.



Ook beleggen in water?

Morningstar geeft 5 fondskandidaten.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vooral Nederlandse institutionele beleggers zien nog weinig in crypto's

In Nederland blijven de allocaties naar digitale activa achter in vergelijking met andere landen, zo blijkt uit een rondvraag van State Street en Oxford Economics.

Financieel kwetsbare en ongezonde Nederlandse huishoudens toegenomen

De financiële situatie van Nederlandse huishoudens is het afgelopen jaar danig verslechterd. Waar in 2021 de Nederlandse huishoudens nog redelijk verdeeld waren over de vier gezondheidsniveaus, steken de financieel kwetsbare en de financieel ongezonde huishoudens er afgelopen jaar uit met beiden 30%. Tegelijkertijd zakte het aandeel gezonde huishoudens van 27 naar 21 procent, terwijl het aandeel financieel toereikende huishoudens daalde van 24 naar 19 procent.

Nee, de energiecrisis is niet voorbij