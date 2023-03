Must read: Zijn beleggers te optimistisch?

Bonds are back, part II

"De sell-off van februari biedt in mijn ogen een uitstekend moment om alsnog in obligaties te stappen." Renco van Schie van Valuedge legt uit waarom obligaties nu gekocht kunnen worden.

Hoe meet je beleggingssucces?

Benchmarks zijn van grote waarde voor beleggers. Tenminste, als ze aansluiten bij de doelstellingen op de lange termijn. Peter Lazaroff geeft zeven criteria waar een goede benchmark aan moet voldoen.

Inflatie helpt bedrijven cashen

Vooral bedrijven blijken te profiteren van de hoge inflatie terwijl werknemers en consumenten de rekening betalen. Dat is een ander verhaal dan de ECB al deze maanden verkondigt.

Beleggers zijn te optimistisch

Lees ook: Harde landing, zachte landing of geen landing?

Blinkende Ballonnen of Barstende Bubbels? De beurs heeft roze bril op, maar economie kan nog hard landen. Mijn collega Maarten Spek en ik voor ?@BINederland? https://t.co/7jb9RbpokD — Andy Langenkamp (@AndyLangenkamp) March 6, 2023

Er is ook nog het na-ijleffect

Column Joop van de Groep: "De angst van beleggers is dat de Amerikaanse centrale bank te lang doorgaat met het verhogen van de rente omdat de daling van met name de kerninflatie langzaam gaat. Het na-ijleffect van het pieken van de energieprijzen in oktober vorig jaar kan zomaar twee jaar duren. Het is te hopen dat de beleidsbepalers oog hebben voor het na-ijleffect en de rente niet onnodig ver laten oplopen."

UBS verhoogt Chinese groeiverwachtingen

UBS raises its forecast for China’s economic growth for this year and next, citing a stronger-than-expected recovery after Covid restrictions were dropped and an expected boost to consumer confidence https://t.co/lbvTdkjRXR — Bloomberg Economics (@economics) March 6, 2023

Het beste uit Buffett's laatste aandeelhoudersbrief

“Charlie and I think pretty much alike. But what it takes me a page to explain, he sums up in a sentence. His version, moreover, is always more clearly reasoned and also more artfully – some might add bluntly – stated. Find a very smart high-grade partner – preferably slightly older than you – and then listen very carefully to what he says”. Must read.

ABN AMRO rekent op sterke daling inflatie in de tweede helft 2023

Eurozone inflation declines despite higher core rate.https://t.co/q5oG4ku2kT pic.twitter.com/MoLKjb6cBB — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 2, 2023

VS verslaat wereld

Ben Carlson heeft de beleggingsrendementen van de belangrijkste beurzen in de wereld sinds 1900 naast elkaar gelegd. Hoewel Wallstreet het beste scoort, wil dat niet zeggen dat Carlson niet-Amerikaanse beleggingen uit de weg gaat. Integendeel.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hedgefondsmanagers rekenen op hogere rentes

Veel hedgefondsen zitten flink short in Amerikaanse obligaties (donkere lijn). Dat is fijn als de inflatie cijfers blijven tegenvallen en de FED rente verwachtingen blijven stijgen. Maar het is wel een crowded trade.

US obligatie rente is lichtblauwe lijn pic.twitter.com/hrhZjvI5mg — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 5, 2023

Actieve beheerders versloegen hun passieve concurrenten zelfs niet in woelig 2022

De nieuwste editie van Morningstar’s Active/Passive Barometer is verschenen en wederom blijken actieve fondsbeheerders er niet in geslaagd om hun passieve concurrenten te verslaan. Zelfs een woelig beursjaar als 2022 vormde niet de juiste omgeving voor actief om uit te blinken. Bijna 70% van de actieve fondsen bleef achter bij hun benchmark.

Waarom de sancties tegen Rusland niet werken

Kenneth Rogoff voor Project Syndicate: "While the sanctions regime imposed on Russia has dented its economy, it is far less severe than those imposed on North Korea and Iran, which included penalties on third-party countries. Imposing secondary sanctions could tighten the screws on Putin, but also accelerate deglobalization."