Must read: China helpt Rusland, of andersom

Vergeet de geldhoeveelheid niet!

De DNB onderzocht waarom de inflatie zo kon oplopen. Ze vergeten helemaal de geldhoeveelheid mee te nemen. En dat is van grote invloed op de inflatie, aldus Edin Mujagic.

Grafiek van Daalder: Vooral de Britse rente schiet door het dak

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: vooral de Britse rentebetalingen rijzen de pan uit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Zes verschillen tussen private equity en aandelen

De Britse vermogensbeheerder Schroders geeft in zes punten uitleg over het verschil tussen beursgenoteerde aandelen en private equity.

Minder op de balans

#Fed balance sheet drops by another $42,5bn to $8,339.7bn in the past week, lowest level since Aug 2022 as QT continues. Total assets now equal to 32% of US's GDP vs ECB's 60%, SNB's 113% and BoJ's 132%. pic.twitter.com/L2iMGOfakh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 3, 2023

Stoppen bij 4%?

Morgan Stanley sees ECB rates peaking at 4% on core inflation https://t.co/HKOUFFU1Cw via @bensills23 pic.twitter.com/cE2IVDEBcq — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) March 3, 2023

De Wirecard-fraude ontrafeld

De geschiedenis van de grootste beursfraude in Duitsland.

Saai, saaier, saaist

De beste personal finance-plannen zijn heel saai. Die werken het beste.

China helpt Rusland, of andersom

A year on from Russia’s initial invasion of Ukraine, Russian fossil fuel exports still flowing to various nations around world; according to estimates from @CREACleanAir, Russia has made > $315B from fossil fuel exports, with ~1/2 from EU @VisualCap pic.twitter.com/Ji7s1szxX3 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) March 2, 2023

