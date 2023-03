Must read: Beleggingsfondsen hebben beste tijd gehad

Must read: Van een rentedaling is geen sprake. Dus?

Obligatiemarkt wacht met smart op meer zichtbaarheid

Amundi AM verwacht voor de eerste helft van 2023 aanhoudende onrust in de obligatiemarkt. Door de hoge rente is de kans op verlies niet al te groot.

Nou ja, obligatiebeleggers verliezen momenteel behoorlijk

Bond rout deepens w/US 10y yields near 4% due to a trio of hot economic numbers (China PMIs, German CPI, and US ISM). pic.twitter.com/3uwDNGxQOn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 1, 2023

Grafiek van Daalder: Vooral de Britse rente schiet door het dak

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: vooral de Britse rentebetalingen rijzen de pan uit.

Beleggers zijn onterecht pessimistisch

Hoofdstrateeg Kristina Hooper van Invesco tackelt de belangrijkste redenen waarom beleggers weinig van 2023 verwachten, zoals hawkish bankiers, duikelende winsten en geopolitieke risico's overal.

DNB verklaart de huidige hoge inflatie

Hoe kon de #inflatie de afgelopen twee jaar zó snel stijgen? ??De hoge #energieprijzen vertellen niet het hele verhaal. Benieuwd hoe het zit? Lees het hierhttps://t.co/7enQF8se55 — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) March 2, 2023

If you want to go big, go small

Smallcaps hebben het de laatste jaren slechter gedaan dan largecaps. Toch adviseert Nick Maggiulli om ze in de portefeuille op te nemen.

Beleggingsfondsen hebben beste tijd gehad

Het aantal #beleggingsfondsen neemt af. Bijna een eeuw lang vormden beleggingsfondsen een eenvoudige en doeltreffende oplossing om te #beleggen. Maar de tijden veranderen, net als de manier waarop mensen willen beleggen. Wat komt hierna? https://t.co/8oyIAC6Xxr pic.twitter.com/06ANUSPXRw — SchrodersNL (@SchrodersNL) March 1, 2023

Nieuw dividendrecord, maar groei neemt wel af

88% van de bedrijven wereldwijd verhoogde in 2022 het dividend of hield het stabiel. Het leidde tot een dividendgroei van 8,8%, zo blijkt uit de nieuwste Janus Henderson Global Dividend Index. Nederlandse bedrijven bleken zeer royaal met een dividendverhoging van maar liefst 15,7%.

Aandelen doen het niet altijd beter

Hier is de studie. Hier is de belangrijkste grafiek.

Groene subidiewedloop

Dat moet beleggingskansen opleveren.

Europese buybacks zijn op hun retour

Buybacks zijn minder populair dan dividenduitkeringen, maar ze worden volop toegepast en missen hun uitwerking op de koersen niet. Belegger.nl bericht.

Sterke verandering Oost-Europa-fondsen

De ban op Rusland noopte beleggingsfondsen die zich richten op Oost-Europa tot fikse veranderingen. Hun portefeuilles werden danig opgeschud, waardoor onder meer Polen en Griekenland een grotere weging kregen, meldt Morningstar.

Beursgenoteerd vastgoed is inderdaad een hedge tegen inflatie,

maar alleen op de lange termijn, zo wijst onderzoek uit, getiteld: REITs Can Hedge Inflation — But Not During a Market Crisis. "Allocators need a long-term time horizon if they want listed real estate to be an effective inflation hedge."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Economisch beeld Nederland negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari negatiever dan in januari. In de Conjunctuurklok van februari presteerden 7 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Woningmarkt: ook meer overheidsregie werkt niet

Rabo-econoom Carola de Groot ziet de komende jaren weinig extra woningen gebouwd worden.