Must read: Van een rentedaling is geen sprake. Dus?

Harde landing, zachte landing of geen landing?

Topbelegger Ewout van Schaick houdt er inmiddels rekening mee dat de economie dit jaar helemaal niet landt. Dat klinkt minder positief dan in eerste instantie gedacht. Lees de uitgebreide analyse.

Minder groei, maar geen recessie

Ondanks uitblijvende recessie daalt economische groei in Nederland in 2023. Wij verwachten dat de onze economie in 2023 met 1,2% groeit en in 2024 met 1,3%. De inflatie neemt in 2023 af. De inflatie (CPI) komt in 2023 uit op 4,4% en in 2024 op 4,0%.https://t.co/WOFHIeuK4J pic.twitter.com/HUyoIHXcVr — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 1, 2023

Chinese aandelenrally lijkt onafwendbaar

Zowel het Franse Carmignac als het Britse Fidelity International rekenen op een sterk herstel van Chinese aandelen. De argumenten zijn divers en talrijk.

#China stocks are rallying hard today as Macro numbers (finally) reveal some solid #reopening impact.



Manufacturing #PMI up to 52.6, the highest level since April 2012!

Services PMI up to 56.3.



The reopening was priced out recently, a reason to remain neutral and not bearish. pic.twitter.com/Bf45e3Gd8d — jeroen blokland (@jsblokland) March 1, 2023

Renteverandering heeft meer impact dan winstverandering

Een verandering van de discontorente heeft meer invloed op de waardering van aandelen dan een verandering van de winst. Dat schrijft Joachim Klement.

En die hoge rente dan?

"Een verder oplopende rente is geen ideaal ingrediënt voor een verdere rally. Maar, erg bevreesd hoeven beleggers ook weer niet te zijn. Gezien de verrassende veerkracht van de economie lijkt het echter niet zinvol om aandelenportefeuilles maar overboord te gooien. In het verleden (jaren ’70) is wel gebleken dat aandelen de beste, of minst slechte, belegging vormen in tijden van voortdurende prijsstijgingen", schrijft Martine Hafkamp optimistisch.

Jeroen Blokland ziet het al een tijdje somber in

Stock markets remain relatively resilient even as #inflation data continue to come in higher than expected. Signs #liquidity remains abundant + equity #positioning is thin.

But another phase of reckoning is looming bigger on the horizon.

MACRO-#SENTIMENT-VALUATION pic.twitter.com/u9SAM5luvG — jeroen blokland (@jsblokland) February 28, 2023

Aandelen zijn GEEN inflatiehedge

“Equities are not an inflation hedge. When inflation is high, they tend to do poorly. But in the long run, they have beaten inflation, so a lot of people claim they’re an inflation hedge, but [that claim is the result of confusion]. In the long run, stocks beat inflation, but they do it because of the equity risk premium. They are not an inflation hedge. They have a negative correlation with inflation." Sterk verhaal van de Institutional Investor.

#Inflation expectations keep rising following hot economic data from China. 10y German inflation expectations now at 2.56%, highest since May 2022. pic.twitter.com/M4bcShhMyP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 1, 2023

Aandelen, die onder de radar blijven, presteren beter.

Hier is het verhaal.



Amerikaanse rente blijft maar stijgen

Ter vergelijk: De Nederlandse zesmaands-rente noteert thans 2,88%. De tienjaars beweegt opnieuw boven 3%.



The 6-month US Treasury yield has moved up to 5.18%, its highest level since February 2007. A year ago this yield was at 0.69% and two years ago it was at 0.05%. pic.twitter.com/vGXagb6u1W — Charlie Bilello (@charliebilello) February 28, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

ING is één na duurzaamste bank ter wereld

Niet Triodos of ASN Bank, maar ING is de duurzaamste bank van Nederland. Sterker nog, volgens FinTech Magazine is ING zelfs de op één na duurzaamste bank ter wereld. Ook Rabobank en Triodos staan genoteerd in de top-10, waardoor de Nederlandse financiële sector er behoorlijk ‘groen’ vanaf komt.

Achterhoedegevecht

Duitse en Italiaanse autobouwers vrezen EV-revolutie.