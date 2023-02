Must read: Aandelenbeurzen kunnen hogere rentes wel hebben

Plus: Meer defaults maar desondanks hogere obligatierendementen, impactbedrijven groeien sneller, NL aandelen weer in trek bij grote jongens, beleggers in Rusland raken alles kwijt, en meer.

Meer wanbetalingen, maar ook hogere rendementen

2023 wordt vermoedelijk een jaar met meer defaults en desondanks hogere rendementen op obligaties. De grootste kansen en risico's liggen volgens UBS AM in Aziatische high yield. Een rondje langs de velden.

Bedrijven met impactvolle producten groeien sneller

De SDG Engine van J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management helpt bij creëren van SDG portefeuilles, die naast een aantrekkelijk rendement een positieve bijdrage leveren aan milieu en samenleving.

Nederlandse aandelen komen weer in trek bij institutionele beleggers

Dan Gerard, multi-asset strateeg bij State Street Global Markets, kan dat goed begrijpen.

Schroders gaat voor Aziatische dividendaandelen

Lessen trekken uit de inval in Oekraïne

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing bij AllianzGI, trekt een aantal belangrijke lessen uit de oorlog in Oekraïne die afgelopen vrijdag precies één jaar oud was.

Buy and hold is en blijft de oplossing

Aandelen worden steeds minder lang aangehouden en dat is volgens Ben Carlson niet goed voor het rendement. "Would more investors experience better performance if they practiced buy & hold and simply increased their holding period? Yes, I wholeheartedly believe that." Goede column.

Amerikaanse politieke anti-ESG-beweging slaat nergens op

Jeffrey Frankel voor Project Syndicate: "Efforts to prohibit financial institutions from considering environmental, social, and governance criteria reflect a fundamental misunderstanding of free-market capitalism on the part of its self-proclaimed defenders. If private investors and companies want to pursue ESG goals, it is not politicians' place to interfere."

In het rijke Zwitserland is de inflatie minder hard opgelopen

"Switzerland, a small mountainous nation in western Europe, has avoided rampant inflation even as other countries continue to battle sky-high prices." CNBC bericht.

Beleggers in Rusland raken veel tot alles kwijt

"De meeste Europese vermogensbeheerders hebben duidelijk gemaakt dat ze niet meer in Rusland zullen beleggen. Dat opent de deur voor een massale uitverkoop wanneer de markt weer opengaat, wat zal leiden tot instortende aandelenkoersen, waardoor beleggers weinig, zo niet niets, van hun fondsbelegging terugzien. Dus als u in een Rusland-fonds zit, kunt u zich er maar beter op voorbereiden dat er een stevig verlies aankomt." Lees de ontnuchterende analyse van Morningstar.

Moeten beleggers bang zijn voor hogere rentes?

Column Martine Hafkamp: "Een verder oplopende rente is geen ideaal ingrediënt voor een verdere rally. Maar, erg bevreesd hoeven beleggers ook weer niet te zijn. Gezien de verrassende veerkracht van de economie lijkt het echter niet zinvol om aandelenportefeuilles maar overboord te gooien."

Niks geen outperformance van obligaties

Assetmanagers waren in het begin van het jaar nog zo positief.

The value of global bonds has plunged by $574bn. This brings the total bond losses over the past 4 weeks to $1.8tn. Almost all gains since the beginning of the year have been wiped out. pic.twitter.com/H41v5yG48D — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 26, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Miljardenmeevaller voor schatkist

Meer winstbelasting opgehaald dan ooit. De totale opbrengst is 38,5 miljard euro, melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Dat is elf miljard euro meer dan begroot.

Duurzame energie begint goedkoop worden

Onderwijl zijn er voorspellingen dat de olieprijs weer naar 140 dollar gaat.