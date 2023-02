Must read: Rente VS kan naar 6%

Vijf Chinese beleggingstrends

Chinese aandelen zitten al maanden in de lift, maar er is nog ruimte naar boven, zegt Capital Group.

Grafiek van Daalder: de Japanse kopersstaking

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Japanse huishoudens stappen massaal uit internationale obligaties.

Opmerkelijk: schuld wereld neemt af

Value of global debt has declined by $4tn to <$300tn in 2022, helped by stronger growth & inflation. Debt in mature mkts declined for 1st time since 2015, notably in Europe & Japan. US bucking trend as debt rose amidst rebound in corp borrowing. Global debt/GDP fell again in 2022 pic.twitter.com/vrmI3Z9ehM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 22, 2023

Dollar gaat weer stijgen

A looming recession will likely cause the bond yield curve to flatten and the euro to fall against the dollar later this year, believes Chief European Economist Tomasz Wieladek. https://t.co/DxbWy4LGNL — T. Rowe Price (@TRowePrice) February 23, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Beter je best doen werkt niet altijd

Het zorgt niet perse voor betere rendementen. Helaas.

Wat verwachten beleggers van de inflatie?

Inflatie verwachting van Mr Market voor de komende 5 jaar. (FT)

Geen Nederland, wij hebben geen inflation linked bonds. pic.twitter.com/w0TPvN5rjO — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 23, 2023

Erfelijk belast

Hoe de ouders met geld omgaan heeft veel effect op hoe de kinderen dat later doen.

Toch meer krimp

Germany’s economy contracted more than previously reported at the end of 2022 https://t.co/uf5OMQJRAS pic.twitter.com/VFNXS6fJo9 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) February 24, 2023

Rente kan omhoog