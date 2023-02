Must read: Groene-energietransitie doet pijn én biedt kansen

De sterke en verrassende verbetering van de beleggingscase Europa

Tegen alle verwachtingen in blijven de vooruitzichten voor Europa verbeteren. Achim Unger, hoofd van het Benelux Investments Team bij J.P. Morgan Private Bank, geeft vijf sterke argumenten om positief te zijn over Europese aandelen. Ook DWS is enthousiast.

Risicodashboard BlackRock vol rode lampjes

Het grootste geopolitieke risico is volgens BlackRock nog altijd een gewapend conflict tussen Rusland en de NAVO. De risico's van de Chinees-Amerikaanse ruzie stijgen met stip. Ofwel, geopolitiek doet er weer toe.

Minder bussen, bloemen en olie

De Nederlandse handel met Rusland is sinds de Russische inval in Oekraïne met 40% ingezakt, bericht het CBS.

Wel of niet beleggen via kunstmatige intelligentie (AI)

"To unlock the true potential of artificial intelligence, investors need to accept the black box." Heel goed verhaal over de voor- en nadelen van AI bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Het belangrijkste dilemma: kun je als belegger in de markt zitten zonder dat je zelf begrijpt waarom je bepaalde posities hebt ingenomen, omdat een slim softwareprogramma, waarvan je ook niet weet hoe het werkt, het allemaal beter weet? Must read dus.

De groene-energietransitie gaat pijn doen, maar biedt ook kansen

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de investeringen in hernieuwbare energie aangejaagd. De voordelen daarvan liggen op de lange termijn, terwijl de kosten op de korte termijn pijn gaan veroorzaken, zeker in sectoren waar elektrificatie lastig en kostbaar is. Maar kansen zijn er natuurlijk ook. Morningstar analyseert.

Obligatierentes op hoogste niveau sinds financiële crisis

Obligatierentes bereiken met 5% tot 7% de hoogste niveaus sinds de financiële crisis in 2008. “Na de recente opleving voor obligaties zijn waarderingen aantrekkelijk en zouden beleggers die aan de zijlijn stonden, moeten terugkeren in de obligatiemarkt”, zegt CIO Daniel Ivascyn van 's werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Voor aandelen is dat minder goed nieuws

Yields up? Add another 10% downside for stocks! https://t.co/M5GwBB5Pw6 — jeroen blokland (@jsblokland) February 22, 2023

De hogere rente wordt een steeds groter probleem, nu de effecten verder aan de oppervlakte komen. En dat vergroot de onzekerheid op de beurs volgens Lukas Daalder van BlackRock Nederland https://t.co/iLKFCTD0Vv @euronext_nl @ldaalder — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) February 22, 2023

Nee, er komt niet een abrupt einde aan het ruime rentebeleid van de BoJ

????The Bank of Japan will likely adopt a gradual approach to raising interest rates, under Kazuo Ueda, and won’t be too focused on reducing the side effects of monetary easing, according to a former board member https://t.co/ioGx5FBM66 via @economics pic.twitter.com/AHb9a3GE21 — Gregory Daco (@GregDaco) February 22, 2023

De Chinese bloeiperdiode is alweer voorbij

Yi Fuxian voor Project Syndicate: "Chinese leaders have long staked their policies on the assumption of a rising East and declining West, but China is already past its prime. The gap between its declining demographic and economic strength and its expanding strategic ambitions now constitutes a major geopolitical risk."

Vijf psycholgische denkfouten

Het komt regelmatig voor dat beleggers door aannames en vooroordelen verkeerde beslissingen nemen. Matthew Kemp, Senior Investments Sales Manager bij vermogensbeheerder LGIM, laat zien hoe we onszelf onbedoeld in de vingers snijden. Zoals:

“Never underestimate the difficulty of changing false beliefs by facts.”



Henry Rosovsky — Ronnie Stoeferle (@RonStoeferle) February 23, 2023

Grondstoffenprijzen terug bij af

This is an important chart to watch!



The Bloomberg #Commodity Index is close to making new lows again.



Most of the time, commodity prices go down once the economic cycle enters the final stage:



Downturn/#recession #commodities #MACRO-Sentiment-Valuation pic.twitter.com/nK16SZMf4k — jeroen blokland (@jsblokland) February 22, 2023

VK ligt er beter bij dan door velen gedacht

Artikel CNBC: "The U.K. has thus far avoided a widely anticipated recession, and the signs from the business world are that the economy may be holding up better than feared, according to veteran Schroders fund manager Andy Brough."

Waarde-aandelen kunnen verder stijgen

Larry Swedroe in een technisch verhaal. Uitkomst: "Even with the strong performance of the value premium since then, the spread is still much wider than its historical average and much wider than it was when Eugene Fama and Kenneth French published their famous study “The Cross-Section of Expected Stock Returns” in 1992. Thus, the expectation is that the value premium will be larger than its historical average."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Huizenprijzen weer in de plus



De 1,5% woningprijsstijging (maand-op-maand) die @statistiekcbs meet in januari duidt op prijsstabilisatie. In januari ontwikkelen de #woningprijzen zich doorgaans namelijk gunstiger. Na correctie voor seizoenpatronen blijft een stijging van ‘slechts’ 0,1% over. @BaniMirjam pic.twitter.com/M3FpMkCzZC — ING Economie (@INGnl_Economie) February 22, 2023

Het maakt ABN Amro niet optimistischer over de Nederlandse huizenmarkt