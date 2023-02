Must read: Fed zet aandelenkoersen onder druk

Plus: Wachten op een nieuwe grondstoffensupercyclus, wel of niet in aandelen EM, wel of niet breed spreiden, huizenprijzen stijgen weer, en meer.

Wachten op een nieuwe grondstoffensupercyclus

Ook Daniel Sullivan van Janus Henderson Investors verwacht een nieuwe supercyclus voor grondstoffen. Hij geeft een reeks van redenen om positief te zijn. Vooral de energietransitie is een aanjager.

Wereldwijde pensioenbeleggingen scherp gedaald

Wereldwijde pensioenbeleggingen hebben vorig jaar de grootste jaarlijkse daling laten zien sinds de wereldwijde financiële crisis, zo blijkt uit de meest recente Global Pension Assets Study van het Thinking Ahead Institute. Wat staat er nog meer in het rapport?

Don't fight the Fed!

Column Jan-Willem Nijkamp: "Het gevaar van een recessie lijkt – voorlopig - afgewend. Het stelt de Federal Reserve in staat de rente verder te verhogen zonder al te veel economische schade. Er worden nu drie verhogingen van 0,25 procent door de termijnmarkten ingeprijsd. Dat zou betekenen dat de Fed Funds Rate nog voor de zomer op 5,50 procent zal staan. Dat terwijl de markten tot voor kort nog rekening hielden met slechts 5 procent. Een tegenvaller voor de stieren. Een renteverlaging lijkt uit het zicht verdwenen."

Ofwel, kijk er niet raar van op als de aandelenmarkten de komende tijd onder druk komen te staan.

Wie had anders verwacht

Winstmarges in de US beginnen te dalen.

o.a. door stijgende loonkosten. pic.twitter.com/Y7zqo6tHIK — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 22, 2023

India staat op een kruispunt

"Sound policymaking has helped India modernize and achieve robust economic growth, positioning it to become an increasingly important player on the world stage. But recent developments – and scandals – show that the government must address some major issues if it wants to sustain India’s global rise." Lees de bijdrage van Nouriel Roubini voor Project Syndicate.

Gasprijs gaat de goede kant op

Niet alleen in Europa dalen de #gasprijzen. Ook in de VS gaat het snel. De prijs van Henry Hub is gedaald tot minder dan USD 2/mmBtu, het laagste punt sinds sept '20.

Warm weer, hoge voorraden en relatief lage export houdt de prijs onder druk. De volgende winter is nog ver weg... pic.twitter.com/hZ3ksTwbgw — Hans van Cleef (@hansvancleef) February 22, 2023

Gaan aandelen EM eindelijk presteren?

Luister naar de nieuwste podcast van Lukas Daalder. Lees ook: M&G en Pimco zetten vol in op EM.

Nummer 49: nog eentje te gaan…. https://t.co/dCagvQSUkJ — ldaalder (@ldaalder) February 22, 2023

Aan de waardering van aandelen EM ligt het niet

?? EM stocks are still cheap! pic.twitter.com/OAcSzN8EGo — The Idea Farm (@TheIdeaFarm) February 22, 2023

Was dat het Aziatische beursherstel?

"Strategists say there’s room for stocks to rally further." Ofwel, we hebben even met een dipje te maken. CNBC bericht.

Wel of niet breed spreiden?

Thomas de Fauw van Morningstar Benelux: "Het succes van de 60/40-portefeuille zal waarschijnlijk grotendeels afhangen van inflatietrends. Als de inflatie hoog blijft, kan dit volgens sommige strategen blijvende problemen opleveren voor deze strategie." Vorig jaar pakte de traditionele strategie, waarbij keurig wordt gespreid over aandelen (60%) en obligaties (40%), tamelijk desastreus uit. Hier is het verhaal.

Lange weg naar herstel voor Europese luchtvaart

Eén jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne is de Europese luchtvaart nog altijd bezig aan een herstel. De verwachtingen voor vliegtuigbouwers en toeleveranciers zijn positief, maar er zijn nog altijd uitdagingen.

Loze beloftes

Heineken brouwt er nog lustig op los in Rusland.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Minder hypotheken maar iets hogere huizenprijzen

De hypotheekmarkt kakt steeds verder in. In de tweede helft van 2022 nam zowel het aantal verstrekte hypotheken als de hypotheekomzet verder af met respectievelijk 21,0% en 19,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. IG&H overlegt de cijfers. Overigens zijn de huizenprijzen wel weer iets gestegen. "Ten opzichte van december is de prijsindex bestaande koopwoningen in januari met 1,5 procent gestegen."