Must read: Zijn aandelen goedkoop of duur?

Plus: ESG-beleggen is kiezen tussen rendement en impact, ongezouten meningen van Munger, Fed-rente naar 6%, rijk worden is weinig verliezen, en meer.

ESG: de keuze tussen impact en rendement

ESG-beleggen hoeft niet ten koste te gaan van het financiële rendement. Het kan wel, als beleggers ervoor kiezen de focus te leggen op de impact van hun investering. Ofwel, alles hangt af van de doelstellingen.

BlackRock zet Japanse aandelen op verkopen

Door stijgende inflatie zal ook de Bank of Japan het uiterst stimulerende monetaire beleid moeten loslaten. Voor BlackRock is dat reden om pessimistisch te worden over Japanse aandelen. Lees de analyse.

De ongezouten meningen van Charlie Munger

Charlie Munger, 99 jaar oud en nog altijd de vicevoorzitter van Berkshire Hathaway, mag dan misschien wat in de schaduw staan van Warren Buffett, maar ook als hij spreekt luisteren de financiële markten ademloos mee. Wat heeft hij te vertellen?

Fikse groei Nederlandse economie

De Nederlandse economie groeide in 2022 met 4,5 procent, in 2021 was dat 4,9 procent. De economie groeide deze eeuw nog niet eerder twee jaar achter elkaar zo hard. Zowel de inflatie als de consumptie door huishoudens bereikten recordhoogtes. Dit meldt het CBS in het jaaroverzicht van de Nederlandse economie in 2022. Onderwijl weet de helft van de bedrijven volgens hetzelfde CBS de sterk gestegen kosten niet of nauwelijks door te berekenen.

Rijk worden is weinig verliezen

"Compounding wealth isn’t about the returns you achieve. It’s about how long you can keep up positive returns. And even if you’re achieving single-digit returns for decades, you’ll still win." Sterke analyse.

Hoe de superrijken te belasten?

Vandaag gratis te lezen - Bas Jacobs - Een limiet op rijkdom is de kip met de gouden eieren slachten - Vrij Nederland: https://t.co/58SvrTCcAD — Bas Jacobs (@_basjacobs) February 21, 2023

Het echt grote gevaar

"An accurate summary of the current state of world affairs can be stated succinctly. While two systems of governance are engaged in a fight for global domination, human civilization is in danger of collapse because of the inexorable advance of climate change." Lees het verhaal van George Soros voor Project Syndicate.

Niks geen Amerikaanse renteverlaging in 2023

Column Martine Hafkamp: "De Fed heeft aangekondigd de komende maanden in ieder geval nog twee keer de rente te verhogen, dan is het inmiddels bijna zomer. Een simpel rekensommetje leert vervolgens dat het logisch lijkt dat de financiële markten pas in 2024 een eerste neerwaartse rentestap tegemoet kunnen zien."

Fed schroeft rente op tot 6%



Last call! Will we see a 6.0% #Fed Target Rate in the next #FOMC dot plot?https://t.co/vu2obI3T3A — jeroen blokland (@jsblokland) February 21, 2023

Zijn aandelen goedkoop of duur?

De wereldwijde markt was in januari 2023 nog altijd goedkoop, maar toch heeft inmiddels minder dan de helft van Morningstars aandelenuniversum 4 of 5 sterren. Dat is sinds april 2022 niet meer voorgekomen. Europa is wel goedkoper dan de VS.

Risico's energietransitie per sector verschillend

Wat is de impact van fysieke en transitierisico's op 20 sectoren in Nederland. Ook kijken we naar het potentiële effect van beleidsmaatregelen. #klimaatverandering #energietransitiehttps://t.co/FzJNEgVxG3 pic.twitter.com/CZnPFgijIK — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 20, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Niets in de economische wereld is gratis