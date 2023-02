Must read: Als de VS een aandeel was...

Smallcaps presteren beter in recessies

Largecaps doen het beter in periodes van hoogconjunctuur. Maar in tijden van recessie en herstel zijn smallcaps de betere keus. Dat zegt fondsmanager Luke Biermann van Schroders.

Grafiek van Daalder: Chinese bevolkingskrimp voedt inflatie

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: de belangrijke ontwikkeling van de Chinese bevolking.

Sterke uitspraken van een 99-jarige beleggingsgenie

Charlie Munger downplays risk of Taiwan invasion, says crypto fans are 'idiots' https://t.co/RmggUONY9T pic.twitter.com/yoNamM1J8u — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Over de lange termijn

The longer you invest in active strategies, the more certain it becomes you will underperform, and it looks even worse on a risk-adjusted basis. pic.twitter.com/j7UCnmWUWL — Peter Mallouk (@PeterMallouk) February 16, 2023

Als de VS een aandeel was

If the US was a stock, I would avoid it at all costs: pic.twitter.com/lVnVBmWitR — Compounding Quality (@QCompounding) February 16, 2023

Bitcoin krabbelt op

De cryptomunt staat op het hoogste nievau sinds de zomer van 2022.

Lagere winsten

With 84% of companies reported, S&P 500 Q4 GAAP earnings are down 29% year-over-year, the 3rd straight quarter of negative YoY growth and the largest decline since Q2 2020. $SPX pic.twitter.com/ml9pTFfXHg — Charlie Bilello (@charliebilello) February 16, 2023

Zachte of harde landing...

Of geen landing. Hoe ziet het economische scenario eruit als de economie helemaal niet landt?

De duif gaat weg