Must read: Een waarschuwing is op zijn plaats

Wederopstanding Europese aandelen is logisch

Frédéric Leroux, lid van het Strategisch Comité van Carmignac en fondsmanager, begrijpt wel waarom Europese aandelen het momenteel beter doen dan Amerikaanse. Die trend gaat volgens hem nog wel even door.

Ook Michael Field, Morningstar's Europese marktstrateeg, is optimistisch over Europese aandelen.

Amerikaanse high yield is een betere keuze

De vooruitzichten van Europese en Amerikaanse high yield zijn volgens State Street Global Advisors sterk verschillend. De vermogensbeheerder verwacht voor Amerikaanse junk een rendement van 8%, bijna twee keer zoveel als voor hoogrentende maar risicovolle schuld in de eurozone.

Waarschuwing: beusrally is niet houdbaar

De huidige beursrally is niet houdbaar, vindt Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. De liquiditeit in de markt daalt

Inderdaad, veel beleggers vertrouwen beursstijging niet

The latest BofA survey shows that #investors are still in the #bear #market rally camp which will continue to feed the #bull market rally as higher prices convert sentiment.



Het einde van cash

Tim Garratt, partner bij de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford, schetst de revolutie in het geldverkeer waar een aantal disruptors, zoals ons eigen Adyen, flink aan kan verdienen.

Blijft waardebeleggen outperformen?

Daar heeft Schroders duidelijke gedachten over.

De heropleving van #waardebeleggen: een oprisping of een blijvertje? #Beleggers vragen zich af of de outperformance van #waarde in de afgelopen twee jaar kan worden volgehouden. Ben Arnold gaat in op drie belangrijke vragen.

De non-case voor hedgefondsen

"Hedge funds currently possess almost $5 trillion, more than triple what they held a decade ago. Consequently, they once again are keeping the markets efficient, while squeezing their own profits. It’s hard to see how hedge funds can prosper without finding another big trade." Zeer sterke analyse van John Rekenthaler van Morningstar US.

De olieprijs gaat dus omhoog

IEA stelt ramingen voor de 2023 olievraag naar boven toe bij en verwacht nu 101.9 miljoen vaten per dag (2 miljoen vaten per dag meer dan in 2022).





Consequent de juiste beleggingskeuzes maken is lastig

Over de successen wordt normaliter meer opgeschept dan over de missers.



Regelmatig komen er van de screens voorbij, zo'n beleggingsstrategie die het altijd goed doet. Op AAII kijken ze of deze nu terugkijkend ook hebben gewerkt. Nou dat is dus niet altijd zo.

Gerangschikt op performance over 5 jaar.



ING en Rabobank behoren tot meest waardevolle merken wereldwijd

In de nieuwste editie van de prestigieuze Brand Finance Global 500 hebben ING en Rabobank wederom een plekje weten te bemachtigen. Het zijn geen Top 10-noteringen. De Top 5 is geheel Amerikaans met een verrassende nummer 1.

Het grote nadeel van beleggen in alternatives

Uitstappen is lastig of niet te doen. "Institutions’ growing appetite for private investments is increasing the potential for a cash crunch." Daar staat wel een leuk verwacht rendement tegenover. Een must read voor met name grote beleggers.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Kabinet steunt wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord ondernemen niet

Het kabinet is tegen een initiatiefwetsvoorstel van zes politieke partijen waarin staat dat bedrijven verplicht maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Bij werkgeversorganisaties leidt de wet al maanden tot reuring en fel protest van ondernemers. Baggeraar Boskalis dreigt zelfs met vertrek uit Nederland. Het kabinet heeft nu op de rem getrapt. RTL Z bericht.

Iedereen wil ChatGPT

Dat het (nu nog) niets kost, helpt natuurlijk wel mee.

Time to reach 100 million users:

