Must read: Gaat beurs te hard omhoog?

Institutionele beleggers zitten er desondanks optimistisch in

Hoge inflatie en recessie zijn volgens professionele fondsselecteurs dit jaar onvermijdelijk, maar over de rendementsverwachtingen zijn zij desondanks reuze optimistisch. Dat blijkt uit een rondvraag van Natixis IM onder 441 professionele fondsselecteurs uit 29 landen die samen 30 biljoen dollar beheren.

Zes trends voor 2023 en daarna

Vermogensbeheerder MFS verwacht dat de financiële markten dit jaar door zes thema's worden beheerst: het einde van monetaire verkrapping, hoge rente op obligaties, spillovers tussen private en publieke markten, verschuivende aanbodketens, comeback van de 60-40-portefeuille en jawel, cryptoregulering.

Geopolitieke realiteit blaast Europese vrijhandelssprookje uit

Rabo-econoom Hugo Erken schetst een weinig rooskleurig plaatje van Europese economiën. Zo zal de industriële bedrijvigheid met 10% dalen. Werkloosheid keert ook weer terug.

Blijf eigen beleggingsstrategie vooral trouw

Ben Carlson: "If your investment strategy relies on constantly putting your money into strategies you wish you would have invested in prior to a big move in the market you’re always going to be playing from behind." Sterke column.

De eenvoudige case voor obligaties

When was last time you could earn 5% in a 1-Year Treasury Bill?



July 23, 2007.



We're almost there... pic.twitter.com/xykBS62lbl — Charlie Bilello (@charliebilello) February 15, 2023

Bedrijven krijgen meer ongevraagde feedback

Is opsplisten geen goed idee? Steeds meer activisten nemen bedrijven onder vuur. "Volatility and valuations have come down, and that's created opportunities" for activists."

Gaat beurs te hard omhoog??

Dat geeft ook Jaap Steur kopzorgen. Gelukkig is er die sterke Amerikaanse arbeidsmarkt. Ook Jan-Willem Nijkamp heeft zo zijn twijfels, want er is genoeg om onzeker over te zijn.

Economische macrodata zijn natuurlijk wel gunstig

Major economies continue to show upside surprises pic.twitter.com/nSk67H7Ixx — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 15, 2023

Shell is toch geen winstmachine

Als je het over Shell's superwinsten hebt. Hier de winst per aandeel van Shell in euro's en die van de wereldaandelenindex.

Shell groeide met 3.9% per jaar.

De wereldaandelenindex met 4.3% p.j.

Shell's winst is dus teleurstellend. pic.twitter.com/8osKtcPc80 — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 15, 2023

Aandelen zijn niet langer goedkoop

Volgens Morningstar is minder dan de helft van de aandelen nog ondergewaardeerd.

ABN AMRO niet al te positief over de Nederlandse economie

NL Update: Veerkrachtige consumenten stuwen bbp-groei vierde kwartaal, maar is ook te danken aan de investeringen en de handelsbalans. Nog steeds verwachten wij dat de economie de komende kwartalen zal vertragen.https://t.co/qXtJ6WWpQK pic.twitter.com/lLh1hyNWWw — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 15, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Woningtekort aanpakken?

Bouw huizen razendsnel en precies op maat in de fabriek. RTL Z heeft er een korte reportage over gemaakt.

Particuliere beleggers hebben lesje geleerd?