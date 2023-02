Must read: Wat kopen professionele beleggers?

Europese gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen

CIO en algemeen directeur Olivier de Berranger en fondsbeheerder Louis Porrini van de Franse vermogensbeheerder LFDE schetsen de grote problemen maar ook de kansen van de Europese gezondheidssector. "Investeren in de Europese gezondheidszorg is waardevol."

Eind 2023 wordt alles beter

Hoofdstrateeg Christina Hooper van Invesco is optimistisch, over de economie en over de financiële markten. De komende maanden regeren nog wel onzekerheid en volatiliteit.

Beursklimaat speelt hedgefondsen in de kaart

2023 belooft voor hedgefondsen net zo goed te worden als vorig jaar, schrijft JP Morgan AM. Welke strategieën bieden de beste kansen? Lees de uitgebreide analyse.

Verborgen pareltjes bestaan

Het is Valentijnsdag. Net als bij de perfecte partner is het vinden van verborgen pareltjes op beleggingsgebied mogelijk, mits je weet waar je moet zoeken en een beetje lef hebt. Kijk dan bij de afgestrafte en dus ondergewaardeerde beleggingen, want 'buying the unloved' werkt, volgens Morningstar.

Recessievrees flink afgenomen

"The proportion of firms mentioning 'recession' in quarterly earnings calls has fallen from its peak" - Goldman ????‍?? pic.twitter.com/R5RfE8iRQt — Sam Ro ?? (@SamRo) February 13, 2023

De vooruitzichten voor Nederland zijn in elk geval flink verbeterd

#ING Research raamt een gematigde economisch groei voor dit jaar, ondanks een naar verwachting negatief 1e kwartaal. In 2023 dragen vooral de hoge overheidsuitgaven bij aan de groei. Zie voor meer visualisaties het Dutch Economy Chart Book. https://t.co/mUhikM4036 @klok_marcel pic.twitter.com/OHaGsSttzM — ING Economie (@INGnl_Economie) February 13, 2023

Tussen hoop en vrees

Martine Hafkamp vindt het ook lastig om te ontdekken welke richting de markt uitgaat. Veel hangt af van de Amerikaanse arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de inflatie, want die bepalen het Fed-beleid.

Wat kopen professionele beleggers?

Op het kooplijstje staat momenteel onder meer obligaties, financials en aandelen EM. Tech zeker niet.

Fund managers are positioned for bonds to outperform stocks (which they will do if there is a recession) pic.twitter.com/YQWJfTYOvs — Callum Thomas (@Callum_Thomas) February 14, 2023

Om half drie zullen we het weten

Dan komen de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten.

Oh here we go again. JP Morgan’s game plan for tomorrow’s US CPI. pic.twitter.com/O7ZWKri87o — Ayesha Tariq, CFA (@AyeshaTariq) February 13, 2023

De inflatierichting is wel duidelijk

Most fund managers already expect lower inflation pic.twitter.com/ksgeq9r0qV — Callum Thomas (@Callum_Thomas) February 14, 2023

Het is weer goud wat er blinkt

Een verzwakkende dollar en de vrees voor een recessie in de Verenigde Staten bieden rooskleuriger vooruitzichten voor edelmetalen en de bedrijven die ze ontginnen dan voorheen. Morningstar analyseert en schetst de glanzende kansen.

Goud en goudmijnen. Het koersgat is voor een groot deel gevuld.

Rode lijn zijn goudmijnen pic.twitter.com/U6C1rMvVcl — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 13, 2023

Nee, dit is geen bear market rally

"Let’s be clear, after this huge start to the year, and we wouldn’t be surprised at all if we saw some type of weakness or consolidation in February. That would be perfectly normal action after the run we’ve seen, but the bigger picture, we see many clues that this looks like more than a bear market rally, and continued strength in stocks in 2023 is potentially likely." Tenminste, dat vertellen de koerslijntjes.

Indiase economie is ongezond georganiseerd

"A report by New York-based Hindenburg Research has intensified scrutiny of the accounting practices of India’s Adani Group, owned by billionaire Gautam Adani. But the real problem is a much bigger one: the symbiotic relationship between business and political elites under Prime Minister Narendra Modi." Pranab Bardhan is kritisch over het Indiase economische model.

Bank of Japan krijgt een nieuwe president

Wat is Kazuo Ueda van plan? Breekt hij met het ruime beleid van Haruhiko Kuroda? CNBC kijkt alvast vooruit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Succesverhaal Eindhoven

The Financial Times pakt uit.