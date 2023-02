Must read: Fed jaagt op spoken

Europese beleggers starten jaar met overtuiging

Philippe Roset van SPDR ETF’s ziet Europese ETF-beleggers terugkeren in Europese aandelen, aandelen uit de opkomende markten én in financials. Ook obligaties werden afgelopen maand gretig gekocht, waarbij er weer enig optimisme valt te bespeuren over high yield. En goud?

Daar zijn de vier apocalyptische ruiters van de techsector

Stephanie Palazzolo signaleert vier ontwikkelingen die de technologiesector onderuit kunnen halen, zeker als ze tegelijk optreden.

Wijst Amerikaanse arbeidsmarkt op herstel of recessie?

Dat het werkloosheidspercentage met 3,4% het laagste is in decennia is geen argument om de rente op te schroeven, aldus Edin Mujagic. Vlak voor een recessie zat dat percentage altijd op het dieptepunt, zo wijst het verleden uit.

Jaagt Fed op spoken?

Martine Hafkamp heeft ook een mening over de sterke Amerikaanse arbeidsmarkt die de Fed hawkish maakt: "Met renteverhogingen kun je de vraag wellicht wel afkoelen, maar de bevolkingssamenstelling niet veranderen. Het tekort aan jongere werknemers blijft." Goede column.

Bedrijfswinsten gaan dalen

Dan te bedenken dat winstverwachtingen steevast te hoog zijn.

Forward earnings growth is now negative, Morgan Stanley's Chief U.S. Equity Strategist and Chief Investment Officer Mike Wilson points out. Each of the four times that has happened since 2000, stocks have had a meaningful correction. pic.twitter.com/wzlzh33LzF — Ben Woodward, CFA (@BennettWoodman) February 12, 2023

Wel of niet oprapen?

"There’s an old saying on Wall Street: What do you call a stock down 90%? A stock that was down 80% and then got cut in half. Another play on this saying might go something like this: What do you call a stock that’s down 70%? A stock that was down 90% and then rose 200%." Leuke column van Ben Carlson over koopjes die geen koopjes zijn of misschien toch wel.

Amerikaanse aandelenwaarderingen aan de hoge kant



JPAM heeft even een lijstje gemaakt van diverse waarderingsmaatstaven en gekeken of de markt dan te duur of the goedkoop is. Als afgelopen 25 jaar de maatstaf is. pic.twitter.com/HGidkE4EeI — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 11, 2023

Top-5 wereldwijde vastgoedfondsen

Het jaar 2022 zal niet snel vergeten worden. Dat is zeer zeker het geval voor beleggers in beursgenoteerd vastgoed. Zij maakten zich grote zorgen over groeivertragingen en gestegen financieringskosten. Die zorgen zijn nog lang niet voorbij. Morningstar presenteert desondanks vijf fondstoppers in wereldwijd vastgoed.

Huidige inflatie is een tamelijk ingewikkeld verhaal

"As US inflation gradually eases, the claim that today’s inflationary pressures are the result of a temporary supply shock has re-emerged. While this thesis may be comforting, it could also encourage dangerous complacency, making an already serious problem much harder to solve", aldus Mohamed A. El-Erian voor project Syndicate.

Monetaire verkrapping werkt

Vraag naar hypotheken en bedrijfskrediet daalt sterk door opgelopen rente. https://t.co/NkZ3orn7Ne pic.twitter.com/ueUQTu0L4O — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 8, 2023

Er komt een recessie?

Obligatiebeleggers zijn er niet al te bang voor.

Why are Corporate and High Yield Bonds showing zero(!) chance of a #recession? pic.twitter.com/z1KSJcTHJv — jeroen blokland (@jsblokland) February 11, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Huizenprijzen dalen verder,

maar starters hebben het nog moeilijker. Dat zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvesting aan de TU Delft. Positieve ontwikkelingen zijn er ook. De woningmarkt biedt weer eens een wisselend beeld.

Vermogensbelastingperikelen

De juiste vermogensbelasting bedenken, blijkt heel moeiijk, zeker met een Belastingdienst die er geen extra taken bij kan hebben.