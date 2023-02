Must read: ABN Amro wordt verkocht

Amerikaanse arbeidsmarkt: herstel of recessie?

Dat het werkloosheidspercentage met 3,4% het laagste is in decennia, is geen argument om de rente op te schroeven, aldus Edin Mujagic. Dat percentage zat in het verleden altijd op het dieptepunt vlak voor een recessie.

Lang leve shortsellers

Shortsellers hebben ten onrechte een slechte naam, zegt Marc Rubinstein van Deutsche Bank. Deze manier van beleggen bestaat al lang en zorgt voor een betere prijsvorming op de beurs.

Grafiek van Daalder: Fed boekt megaverliezen

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Fed boekt enorme verliezen door stijgende rente.

De Zwitserse centrale bank heeft ook zo zijn problemen

Credit Suisse posts massive annual loss as 'radical' restructure gets underway https://t.co/S4XrH6yV7L — Fabrizio Goria (@FGoria) February 9, 2023

De voorwaartse koers-fantasieratio

Rob Arnott en Chris Brightman nemen de toekomstige koers/winst-ratio onder vuur. Analisten rommelen bij de voorspelde nettowinst teveel met incidentele baten en lasten. Een betere maatstaf is het verwachte operationele resultaat, zonder incidentele posten. Dat scheelt tegenvallers.

Beleggers keren terug in aandelen

Money managers have cut $300 billion of bearish equity bets and are now positioned more in line with historic norms. Investors are now the closest to neutral positioning on stocks than they've been since the second quarter of last year: JPM and DB research https://t.co/1zd9NsqlIQ — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) February 9, 2023

Geen angst voor nieuwe eurocrisis

Eurozone is not heading for a sovereign debt crisis. Debt servicing costs rise only very slowly due to long debt maturities; inflation and tight labour markets boost govt tax intake.



Greece and Portugal have high debts but spend just 4.5% of govt revenues on interest payments. pic.twitter.com/sWzu6Qre1X — Daniel Kral (@DanielKral1) February 8, 2023

Gevaar van AI

ChatGTP (Microsoft), Google en Baidu zijn verwikkeld in een AI-strijd. Wie heeft het snelste de beste bot? Maar gaan ze zo niet voorbij aan de veiligheid?

Obligatiemarkt in rustiger vaarwater

The MOVE index is down below 100 making its round trip back to June 2022 levels. Bonds begin to look good again. $TLT $IEF pic.twitter.com/2yIV76NnHB — Ayesha Tariq, CFA (@AyeshaTariq) February 9, 2023

ABN AMRO wordt verkocht

De Nederlandse Staat wil het belang in ABN Amro verder afbouwen. Dit meldde NLFI, de stichting die namens de Staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief neemt enige afstand.