Must read: Lagere winsten, maar hogere koersen

Beleggen in infrastructuur: kansrijk en robuust

Jags Walia, hoofd Global Listed Infrastructure bij Van Lanschot Kempen, schets de kansen voor beleggers in infrastructuur. "De rugwind voor energie-infrastructuur (hernieuwbare energie en niet-Russische gasinfrastructuur) zou wel eens langere tijd kunnen aanhouden."

De echte energiecrisis moet nog beginnen

De energiecrisis is voor Europa nog lang niet voorbij, Sterker, de crisis is pas net begonnen. Dat schrijft Justin Thomson van T. Rowe Price.

Als de keuze voor duurzaamheid pijn doet

Pensioendeelnemers ABP (lees: alle ambtenaren) liepen vorig jaar veel geld mis.

Waarmee @abppensioen niet alleen aan invloed verloor maar ook veel geld misliep.



Fossiele energie was een van de weinige segmenten die het het afgelopen jaar goed deed op de Europese en Amerikaanse beurzen.https://t.co/3qPZ9mI41f — Jilles van den Beukel (@JillesAppelscha) February 8, 2023

Lithiumbelegging is geen inkoppertje

Lithium prices are down sharply from the peak. pic.twitter.com/WmaT7kZdYv — (((The Daily Shot))) (@SoberLook) February 8, 2023

ECB verkrapt meer dan markt inprijst

De Europese Centrale Bank (ECB) zou wel eens langer een verkrappend beleid voeren dan financiële markten nu verwachten, schrijft portfoliomanager Konstantin Veit bij Pimco. De al ingeprijsde renteverlagingen in de tweede helft van 2023 ziet hij niet komen.

Obligaties weer in trek

Obligaties zijn weer leuk. Dat vinden beleggers in ieder geval. Flinke instroom in obligatie fondsen. pic.twitter.com/eyyIcCVdAB — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 8, 2023

The case voor momentum beleggen

"Most investors don’t give momentum the credit it deserves. For investors who use factors in their investment strategy, momentum has clearly shown that it deserves to play a significant role." Maar hoe werkt momentum beleggen eigenlijk? Goed verhaal.

Lagere winsten, maar hogere koersen

Jan Willem Nijkamp verklaart het huidige optimisme van beleggers. Ook Renco van Schie doet een duit in het zakje.

2023 starting in a different way relative to 2022, given S&P 500's forward P/E (blue) has surged while forward EPS (orange) have moved lower pic.twitter.com/AV0eE8wulB — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) February 8, 2023

Chill!

Vier vermogensbeheerders kiezen ETF's om de komende jaren goed door te komen.

Pas op met beleggen in conglomeraten

Column Joachim Klement: "There are all kinds of problems with conglomerates, but as a new study points out, these conglomerates are particularly prone to underperformance on the back of high long-term growth expectations." Opsplitsen is dus helemaal geen gek idee.

Lagere inflatie, dus lagere dollar

Gene Frieda voor Project Syndicate: "In 2022, a confluence of shocks reduced economic growth and simultaneously boosted inflation, causing investors to flee to dollar-denominated assets. Now, as fears about inflation and monetary policy begin to abate, the dollar should start to depreciate, adding a bright spot to the global growth outlook."

Dit zijn Morningstar's favoriete Europese bankaandelen

De meeste Europese bankaandelen zijn nog altijd gunstig gewaardeerd. Want hun balansen zijn solide en hun winstgevendheid zal geleidelijk verbeteren. Maar tegelijk zijn er volgens Morningstar's aandelenanalisten ook risico's. Een van de twee favoriete banken heeft zijn hoofdkantoor in Nederland.

Het effect van monetair verkrappen

Vraag naar hypotheken en bedrijfskrediet daalt sterk door opgelopen rente. https://t.co/NkZ3orn7Ne pic.twitter.com/ueUQTu0L4O — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 8, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief neemt enige afstand.

"Duurzaamheid niet langer meer een vaag begrip"

Duurzaamheid is lange tijd een hip woord geweest, dat regelmatig opdook in reclames en beloftes van bedrijven die de planeet claimden te redden. Ook financiële instellingen promoten sinds kort dat ze steeds duurzamer worden, maar het is volgens Brigitta Stark-Negyesi en Titia Meijburg vaak lang niet altijd duidelijk welke ESG-criteria daarbij gehanteerd worden. De senior managers bij Capgemini Invent zien daar echter snel verandering in komen.

Plus 700 miljoen euro

Staat casht miljoenen dankzij aandeleninkoop ABN Amro. RTL Z bericht.