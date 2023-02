Must read: Beleggen in wapens toch een prima idee?

Plus: Wel of niet in olie, wel of niet blij met nieuw pensioenstelsel, Indiase obligatiemarkt opent zich, Duitsland heeft een megaprobleem, en méér.

Energiebelegging: fossiel of toch duurzaam?

Ja, fossiele energie-aandelen hebben het vorig jaar fantastisch gedaan. Desondanks verwacht senior portfoliomanager Siegfried Kok van OBAM dat de duurzame energiesector het stokje zal overnemen. "De redenen waarom duurzame energie-aandelen het niet goed deden, beginnen allemaal ten positieve te draaien."

U wilt toch in de olie?

Morningstar analyseert negen grote spelers. "Wie belegt in olie-aandelen, en bij zijn selectie rekening wil houden met de progressie en toekomstplannen op duurzaamheidsgebied, moet verder kijken dan alleen de winstcijfers. Wie pakt de uitstoot van broeikasgassen het voortvarendst aan en zet zich het meest in voor duurzaamheid?" Er is een duidelijke winnaar.

Shell is dan wel weer goedkoper dan de rest

De relatieve waardering van Shell vs global energy. Altijd een flinke korting. Nu is dat ruim 30%. pic.twitter.com/H0QJSVVzqy — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 7, 2023

Doet u mij dan maar synthetische ETF’s

Is een index voor een passieve belegger beter te volgen door fysieke of synthetische replicatie? ETF-expert Jolien Brouwer, van Invesco geeft vijf voorbeelden van aandelenindices waarbij synthetische replicatie de beste keuze lijkt.

India opent zich voor obligatiebeleggers.

Instappen? Volker Kurr, hoofd Europe Institutional bij Legal & General Investment Management (LGIM), breekt een stevige lans voor India obligaties, waarvan er steeds meer bereikbaar zijn voor Westerse beleggers. De rentes zijn riant, terwijl de schuld van India beheersbaar is.

De principes van fameus belegger Peter Lynch

20 golden rules for investing by Peter Lynch: pic.twitter.com/dwp3TnS37y — Compounding Quality (@QCompounding) February 7, 2023

Want het nieuwe pensioenstelsel levert bijvoorbeeld meer vermogen op,

zo blijkt uit een backtest van Aegon AM.



“Maar waarom gaan we het dan veranderen”, zal de deelnemer vragen… pic.twitter.com/sOFo6Vj93q — Hans van Meerten (@LawPension) February 8, 2023

Duitsland heeft een megaprobleem

Het economische model kraakt aan alle kanten, schrijft Dalia Marin voor Project Syndicate. "Germany’s economic model, which relied on cheap Russian gas imports and high-quality industrial exports, has collapsed in the wake of the war in Ukraine and the rise of China. While Germany avoided the recession that many had predicted this winter, restoring long-term competitiveness will be a far bigger challenge."

Markt en Fed zien de rentetoekomst verschillend

??It happened! Market expectations for the #FederalReserve Target Rate are trading (marginally) above the Fed Dot Plot



Median Dot Plot 5.125%

Market 5.14%.



And yet, markets are holding on.

Is this proof that the #softlanding narrative is leading the markets? pic.twitter.com/iJNgyB9g01 — jeroen blokland (@jsblokland) February 7, 2023

Wel of niet in wapens

André van Eerden breekt een lans voor wapenbedrijven: "De defensie-industrie levert naast materieel om onze veiligheid te garanderen ook veel innovaties. Het buskruit is een hele vroege innovatie; meer moderne innovaties vinden we terug in de o.a. ruimtevaart, de medische wereld en wat dacht je van GPS-navigatie?"

Weerbaarheid is het thema van 2023

Volgens BlackRock draait het dit jaar voor beleggers allemaal om weerbaarheid; op het gebied van toeleveringsketens, op het gebied van klimaat en in macro-economisch opzicht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief neemt enige afstand.

Dag subsidie op zonnestroom, hallo steun voor thuisbatterij

De batterij moet, zeker voor de voorlopers die er nu al in willen investeren, aantrekkelijk gemaakt worden, zegt Netbeheer Nederland. "We kunnen ons geen toekomstig systeem voorstellen zónder de thuisbatterij", aldus woordvoerder Theo Scholten. Daar is niet iedereen het mee eens.