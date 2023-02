Must read: AI-revolutie: zegen of vloek?

Eenvoudig instappen tijdens de private equityrace

Voor beleggers die zelf niet de middelen of kennis in huis hebben om succesvol actief te zijn in de private equitymarkt heeft UBS AM het Private Equity Evergreen Secondary Fund gelanceerd. Boudewijn Kostelijk van UBS Asset Management weet er meer van.

Het nieuwe pensioen: een backtest van 20 jaar

Als de nieuwe pensioenregelingen in 2003 waren ingevoerd, dan hadden gepensioneerden nu veel hogere uitkeringen onvangen. Ook voor toekomstige gepensioneerden ziet het er goed uit. Het verwachte pensioen is alleen wel een stuk volatieler, zo becijferde Aegon AM.

Herstel Chinese aandelen krijgt vorm

De Chinese aandelenindex is in de afgelopen drie maanden maar liefst 52% gestegen. Een meer pragmatisch beleid zal de economische groei van aanjagen en meer beleggers naar de Chinese beurs trekken, zo verwacht senior beleggingsstrateeg Peter Vonk van Rabobank Investment Office.

Nog één renteverhoging en dan stopt de Fed

Hoewel de Federal Reserve nog steeds zegt dat verdere renteverhogingen in het verschiet liggen, is Morningstar sceptisch. Morningstar's macro-expert Preston Caldwell denkt dat de Fed de reeks renteverhogingen na de vergadering van februari zal beëindigen. De markt denkt dat er zelfs al renteverlagingen zullen komen in 2023.

Hedgefondsen zijn aandacht (en fees) niet waard

Waarom stappen beleggers nog in hedgefondsen, vraagt Larry Swedroe zich af.

IMO the greatest anomaly in finance is despite horrific performance hedge fund assets have grown about 15x over past 30 years. Why do investors keep destroying wealth? Can it be just a desire to be a "member of the club?" https://t.co/BhfbTgFezB — Larry Swedroe (@larryswedroe) February 6, 2023

Het Amerikaanse schuldplafond is geen issue

Ben Carlson: "As long as the economy continues to grow, federal debt will grow as well as the pie expands. And if our politicians fail to get rid of the stupid debt ceiling we’re likely going to be having this debate once every few years. That debate might cause some short-term volatility in the markets but there is always the chance of short-term volatility in the markets." Uitgebreide analyse.

U denkt aan een goudbelegging?

Wat kan een Amerikaanse #recessie betekenen voor #goud en #goudaandelen? James Luke kijkt hoe goud en goudaandelen het historisch gezien hebben gedaan tijdens Amerikaanse recessies: https://t.co/o0ty3JOQjl pic.twitter.com/HBdY6l6iTd — SchrodersNL (@SchrodersNL) February 6, 2023

Beursvoorspellingen zijn niets waard

"Ignore the forecasters. Their job is to sell clicks, eyeballs, and in the end, advertising. Not a single one of them is responsible for your investment success, nor do any of them have any responsibility for your financial wellbeing." Sterk verhaal.

Europese aandelenkoopjes

Morningstar brengt het maandelijkse overzicht van aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen. De lijst bevat de meest ondergewaardeerde aandelen op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis uit de Morningstar European Market Large-Mid Cap Index. Nederlandse namen?

Gaat inflatie wel omlaag?

Jan-Willem Nijkamp over het raadsel van de voortdurende personeelstekorten.

Mijnbouw drijft duurzame beleggers in spagaat

"Hoewel beleggen in bedrijven die profiteren van de energietransitie welhaast een no-brainer is, ligt dat met mijnbouwbedrijven dus ontegenzeggelijk een stuk gecompliceerder en iedere belegger zal uiteindelijk voor zichzelf een afweging moeten maken of een dergelijke blootstelling past binnen de gestelde duurzaamheidsnormen en -waarden." Lees de opinie van Ronald van Genderen van Morningstar.

AI-revolutie: zegen of vloek?

Zuckerberg en Musk zijn het zwaar oneens.

Onderwijl zeggen steeds meer professionele beleggers AI te willen integreren in hun beleggingsbeleid. Lees ook: Wat betekent ChatGPT voor beleggers? En: Slim leunen op data-analyse.

California’s New Gold Rush: Big Tech moves to gain the edge in AI. Talk of artificial intelligence and machine learning exploded on earnings calls after ChatGPT went viral. https://t.co/BHUYQx1NPW pic.twitter.com/75yTu75QzZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 6, 2023

Afkoeling huizenmarkt

Het goede nieuws: in januari waren er een kwart meer hypotheekaanvragen door jonge huizenkopers. RTL Z bericht.

Hoezo nog risico nemen?

De rente- en dividendsituatie in Europa is wel heel anders.

The interest rate on #USD cash is now the same of the yield on #equities and corporate bonds. Market risk is priced at zero. Better be cautious. @PictetAM @johnauthers pic.twitter.com/k0yL4MUx4O — Luca Paolini (@luca_paolini) February 6, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief neemt enige afstand.

Uitsmijter van de dag