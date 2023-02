Must read: Een tijdbom onder de financiële markten?

Slim leunen op data-analyse

Renco van Schie van Valuedge verbaast zich niet over de sterke beursstart in 2023. Dat hadden de cijfers hem al verteld. "Sentimentsindicatoren zijn sinds de bodem in oktober vorig jaar sterk aan het herstellen."

Op de lange termijn winnen aandelen altijd

Aandelen kunnen elk jaar verslagen worden door obligaties en cash. De uitschieters naar beneden zijn ook vaak groter. Desondanks winnen aandelen op de lange termijn altijd. Leuke column, met de nodige cijfers, van Ben Carlson.

Centrale banken verkrappen meer dan op eerste gezicht lijkt

Helder verhaal van voormalig hoofdeconoom Han de Jong van ABN AMRO

Veel meer renteverhoging dan je denkt

Centrale banken hebben niet alleen de rente verhoogd maar ook QE gestopt en -in het geval van de Fed- vervangen door QT. Draagt dat niet bij aan de monetaire verkrapping? https://t.co/a2AhR8Fiur — Han de Jong (@HandeJong14) February 6, 2023

Adani-imperium zwaar onder druk

Dat heeft zijn weerslag op de Indiase economie. Wat een rapport van een Amerikaanse fraude-onderzoeker allemaal kan doen. CNBC bericht.

It’s tough to short Adani stocks listed in India. Here’s why https://t.co/QQEpmevFWl pic.twitter.com/qIPrflNL2X — Bloomberg Markets (@markets) February 6, 2023

"Tijdbom tikt onder de financiële markten"

We leven momenteel met de grootste tikkende tijdbom in de financiële geschiedenis. De ramp wordt groter dan 1929 en krijgt waarschijnlijk vergelijkbare marktgevolgen. Die waarschuwende woorden schrijft Mark Spitznagel, topman van het hedgefonds Universa Investments, in een brief aan zijn beleggers. Nu moet het fonds van Spitznagel het wel vooral hebben van marktdalingen, dus in die zin komt de boodschap niet uit de lucht vallen.

"Steeds meer rijken"

Dus luxemerken gaan als een raket, bericht RTL Z.

Van globalisering naar deglobalisering, pardon reglobalisering

In de nieuwe #column van Martine Hafkamp voor https://t.co/aIjON7mxH2 van deze week: Feitelijk vindt er geen #deglobalisering maar een #reglobalisering plaats. De toeleveringsketens worden herschikt. — Fintessa (@Fintessa) February 6, 2023

0% lessen

Wat hebben beleggers geleerd van de gratis geldperiode? "We shouldn't cry because quantitative easing is over, we should smile because it happened :) In remembrance of the last decade, I would like to highlight 11 things that were only possible thanks to 0% interest rates." Heerlijk verhaal (wel eerst naar beneden scrollen).

Nederlandse profs gaan voor risk-off

Beursexperts tippen defensieve aandelen voor februari als Ahold, Unilever en Shell. Prosus en Besi niet geliefd volgens Corne van Zeijl https://t.co/7GM6HMcCat — ABM Financial News (@abmfn_bp5) February 6, 2023

Beleggingscase emerging markets blijkt broos

“We aren’t in the environment just yet where can indiscriminately buy,” zegt Angus Bell, van Goldman Sachs Asset Management in London. “For countries that faced acute stress last year, it’s not really as though the macro environment has shifted so dramatically that all of the problems that they were facing have now totally evaporated.”

Gevalletje greenwashing door Shell

Chinezen sparen teveel

Zhang Jun voor Project Syndicate: "Forced to stay at home by stringent zero-COVID lockdowns, Chinese stashed $3.9 trillion in bank deposits last year. While many economists are pinning their hopes for a global recovery on a “revenge spending” spree by Chinese consumers, the increase in savings largely reflects economic uncertainty, rather than pent-up demand."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief neemt enige afstand.

Niet energielabel, maar gedrag bepalend voor energieverbruik

Door de sterk gestegen energieprijzen staat het verduurzamen van woningen volop in de schijnwerpers. Een doorsnee huishouden verbruikt in een woning met energielabel A 34% minder gas dan in een energielabel G-woning – wat met het huidige prijsplafond neerkomt op zo’n verschil van €50 per maand. Desondanks beargumenteren de economen van RaboResearch dat de relatie tussen energielabel en energieverbruik in de praktijk veel zwakker is dan in theorie.