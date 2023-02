Must read: Dat gaat lekker

Wat betekent ChatGPT voor beleggers?

Validea Capital Management gaat op zoek naar antwoorden op de vraag wat het AI-programma ChatGPT betekent voor beleggers.

Fed-put?

To be clear, I don't think #equities are a 'just close your eyes and jump' strong buy, but if markets want to keep dreaming about #Fed pivots and not think about #recessions, Powell has given them everything they needed to do just that. pic.twitter.com/gl1gkGjYeH