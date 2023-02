Must read: China's grote comeback

"Obligaties zijn aantrekkelijker dan aandelen"

Vastrentende waarden wereldwijd hebben het slechtste jaar ooit achter de rug. Obligaties daalden vorig jaar nog harder dan aandelen. 2023 ziet er veel beter uit, meent Laurent Misonne van J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. "Wij geloven dat we een obligatierenaissance zullen meemaken."

Rabobank gaat voor obligaties opkomende markten

Obligatiebeleggers worden goed beloond voor het nemen van risico's in de opkomende markten, schrijft senior beleggingsstrateeg Peter Vonk van Rabobank Investment Office.

Tech slaat terug

Apparently the Nasdaq 100 had its best start of the year since 2001, rising 11% in January. $QQQ $NDX pic.twitter.com/mL3MWIeTR4 — Ayesha Tariq, CFA (@AyeshaTariq) February 1, 2023

Fed verhoogt rente met nog eens en kwartje

Volgens Powell is de strijd tegen inflatie nog niet gewonnen, meldt CNBC.

Vanavond is de ECB aan zet. Dat worden 100% waarschijnlijk twee kwartjes.

Markt en Fed zien verschillende toekomst

So far, nothing has changed in market expectations after the #FOMC decision.



They don't believe #Powell for a bit! pic.twitter.com/DOuej4S2wf — jeroen blokland (@jsblokland) February 1, 2023

Een beetje belegger laat zich niet verleiden door 5% rente

Ben Carlson verwacht geen run op obligaties nu er bijna 5% verdiend kan worden met veilige Amerikaanse staatsobligaties. Ten eerste is 5% historisch gezien niet zo heel veel. Ten tweede zijn mensen van nature gokkers. Obligaties voldoen niet aan die behoefte. Aldus Carlson.

Cashflow is belangrijker dan winst

The case voor Europese waarde-aandelen

"And for European deep value in particular, we believe there is even more room to run over the long term since the value rotation witnessed in the US and Japan in 2022 is only just beginning in Europe." Uitgebreide analyse.

China's grote comeback

Nu China zijn strikte zerocovidbeleid los heeft gelaten, maken Chinese aandelen een buitengewone opleving door. Ze zijn meer dan 50% gestegen sinds oktober. Dit zou nog maar het begin kunnen zijn, citeert Barron’s diverse vermogensbeheerders.

Vier tegendraadse opvattingen

Momenteel lijken de markten uit te gaan van een snel dalende inflatie, een bijsturing van het Fed-beleid, een verzwakking van de dollar, en van dezelfde economische groei als in 2022. Vier economen van Capital Group hebben een andere visie.

Bevindt de software-industrie zich in een crisis?

Morningstar-analist Dan Romanoff die deze sector volgt, wijdt de huidige ontslagrondes aan de macro-economische omgeving. "Er is een terugval, omdat bedrijven tijdens de covid-periode te hard zijn gegroeid op basis van te hoge korte-termijn verwachtingen." Voor de lange termijn is Romanoff juist positief.

Duidelijk waarschuwingssignaal?

We've just had a Strong SELL signal on our Longview SELL-off indicator.



This model is designed to forecast major pullbacks by measuring excessive greed in financial markets. Its signals are rare and often timely. pic.twitter.com/QKMD8FIc4u — Longview Economics (@Lvieweconomics) January 31, 2023

Energietransitie is niet eenvoudig

Daniel Yergin in een bijdrage aan Project Syndicate: "Given the scale and complexity of the transition away from hydrocarbons, some worry that economic analysis has been given short shrift in the policy planning process. A clear-eyed assessment of the transition's prospects requires a deeper understanding of at least four major challenges."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

Nieuw energiecontract scheelt veel geld

