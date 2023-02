Must read: Neem shortsellers vooral serieus

"ECB op pole position om in 2023 te veel te verkrappen"

Volgens Katharine Neiss, Chief European Economist bij PGIM Fixed Income, bestaat er het grote gevaar dat de ECB morgen de rente meer verhoogt dan nodig is. Sterk verhaal!

Ja, aandelen en obligaties kunnen ook samen omhoog

Stijgende obligatiekoersen en dalende rente duiden op een recessie. Tegelijkertijd gaan ook aandelen omhoog. Dat lijkt niet samen te gaan. Toch maakt Invesco zich weinig zorgen voor een verandering van de brede uptrend, ook al neigt het zelf meer naar obligaties.

Gemengd inflatiebericht

Mede door de invoering van het prijsplafond daalde de inflatie in januari flink. Maar andere goederen en diensten werden gewoon duurder, waardoor de inflatie exclusief energie verder opliep (en zelfs hoger is dan de totale inflatie inclusief energie) pic.twitter.com/YGgnyvNmyi — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) February 1, 2023

Voorzichtig met kredietwaardige euro-bedrijfsobligaties

"De waarderingen van Euro Credit ogen aantrekkelijk, maar we bereiden onze portefeuille wel voor op de aankomende uitdagingen", schrijft topbelegger Marc Rovers, hoofd Euro Credit bij vermogensbeheerder LGIM.

Wat doet de Fed vanavond?

The set-up for the #FederalReserve for today.

- #Powell lifts rates by 25 bps points to 4.75% (upper bound.)

- 50? Unlikely, bc the market sell-off would increase the odds of a #recession

- Pause? - Unlikely, bc then the Fed changed its mind on a recession and markets tank

1/ pic.twitter.com/yK09jA7tLQ — jeroen blokland (@jsblokland) February 1, 2023

ECB houdt vast aan verkrappingskoers

Dus donderdag gaat de rente verder omhoog. Negatief is dat inflatie hardnekkig is. Positief is dat de Europese economie veel robuuster is dan eerder verwacht. CNBC bericht.

Werkeloosheid blijft super laag. Wat centrale banken voldoende munitie geeft om door te gaan met inflatie te bestrijden. Hoeveel dat horen we vandaag en morgen. pic.twitter.com/PthguqNEuA — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 1, 2023

Beleggers zijn veel te positief

Nassim Taleb, schrijver van het de bestseller De zwarte zwaan, vreest het ergste: "Investors are largely unequipped for a high-interest world as the Federal Reserve raises rates to levels more compatible with history."

Luister naar shortsellers

Want deze beleggers nemen gigantische risico's, dus hun analyse is meestal goed onderbouwd.

5 grafieken over de actuele marktsituatie

Deze week staan er belangrijke rentebesluiten van de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England op de agenda. Dit gaat het tempo bepalen voor de euro, die zich heeft hersteld ten opzichte van de dollar, en het bepaalt of de aandelenmarkten hun rally van begin dit jaar kunnen voortzetten. Morningstar geeft een beeld van de markten in 5 grafieken.

Paniek om huizenprijsdaling is niet nodig

Rabo-econoom Carola de Groot: "We zijn echter nog ver verwijderd van een herhaling van 2008-2013. Toen daalden de huizenprijzen uiteindelijk met ruim 21 procent en kwam liefst een op de drie huizen 'onder water' te staan. De huizenmarkt is nog altijd vrij krap, zeker in vergelijking met 2008. En hoewel een deel van de potentiële kopers afhaakt, blijft het aantal verkopen redelijk op peil." Hier is het hele verhaal.

Een koperrally lijkt onafwendbaar

In ons #beursbericht: Koper lijkt accurater dan alle #analisten en economen bij elkaar. Er wordt wel gezegd dat Dr. Copper een Ph.D. in de economie heeft. — Fintessa (@Fintessa) January 31, 2023

Goud is daarentegen meer in een veilige haven

Turkey was the biggest buyer of gold among central banks last year, with households also rushing to buy the commodity to shield from geopolitical uncertainty and rampant inflation https://t.co/M6whHCH57v — Bloomberg Economics (@economics) January 31, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

Een bijzondere afscheidsbrief in 2008