Must read: Buybacks naar nieuw record

Het gemak waarmee overheden zich tegenwoordig extra in de schulden steken, maakt obligatiebelegger Hendrik Tuch ongerust. "Ik maak me vooral zorgen over het aanbod van al die extra staatsobligaties in een periode waar centrale banken gedwongen zijn om de rente op een hoog niveau te houden en daarnaast hun balans afbouwen."

Cio Chris Iggo van AXA IM Core identificeert vier thema's waar beleggers die op zoek zijn naar extra rendement hun voordeel mee kunnen doen.

Hedge funds have built up the biggest bearish position on treasuries in HISTORY! The aggregate non-commercial positions across all treasury maturities is now short 2.4 million contracts according to CFTC data as of Jan 24. pic.twitter.com/DSL1K4EQfD — Barchart (@Barchart) January 31, 2023

Morningstar zet 15 ondergewaardeerde Europese aandelen op een rij die een Wide Moat-rating hebben en een fikse korting ten opzichte van hun fair value-calculaties. Want ondanks het herstel van de afgelopen tijd op de Europese aandelenbeurzen zijn er altijd interessant gewaardeerde aandelen te vinden. Twee hebben een notering in Amsterdam.

So Januari goed, so goes the year.

Hier een grafiek van januari en de overige 11 maanden. Ja de lijn gaat omhoog, maar de puntenwolk is erg verspreidt. Dus statistisch kun je deze tegeltjeswijsheid niet echt onderbouwen. https://t.co/e7cGlNMXGJ pic.twitter.com/RV5KH91qyi — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 30, 2023

Bij traditionele ETF's hangen de prestaties vooral af van een klein groepje zwaargewichten. Bij equal weighted ETF's zijn de gewichten gelijk verdeeld. Deze laatste categorie is volgens Joachim Klement de beste keuze.

Column Jan-Willem Nijkamp: "De Federal Reserve Board vindt dat Mr. Market veel te hard van stapel loopt met zijn rooskleurige verwachtingen."

Lucrezia Reichlin voor project Syndicate: "One might argue that central banks’ interest-rate hikes and hawkish inflation rhetoric are working: inflation expectations have stabilized in the eurozone, the US, and the UK. But there is reason to fear that policymakers are going too far too fast, especially in Europe, where the energy crisis is eroding real disposable incomes."

Volgens Ewout van Schaick, hoofd mutli-asset van NN IP, is er veel voor te zeggen om nu meer in Europese aandelen én obligaties te beleggen.

Columbia Threadneedle is redelijk positief over de beurskansen in de komende 5 jaar. De risico's zijn echter veel groter dan gebruikelijk. Schokscenario's helpen bij het zoeken naar de ideale portefeuillemix.

"Nobody buys a farm based on whether they think it’s going to rain next year. They buy because they think it’s a good investment over 10 or 20 years. It's the same with stocks. Think of stocks as a part ownership of a business. It's not that complicated." - Warren Buffett — Compounding Quality (@QCompounding) January 30, 2023

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

De strijd tegen greenwashing is een prioriteit. "We moeten samen aan de bak."

Om de zaak problematischer te maken: de daling is inmiddels ingezet. RTL Z bericht.

Verduurzaming helpt energierekening omlaag en woningwaarde omhoog.

#Huizenprijzen onder druk door hogere hypotheekrente en verslechterd sentiment. Kwaliteit woningen krijgt steeds grotere rol bij prijsbepaling#Hypotheekrente stijgt door verkrapt monetair beleid en risicomijdende beleggers. Onze nieuwe Woningmarktmonitor:https://t.co/9HBWiEvbOW pic.twitter.com/8h6EzhUE2e — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 26, 2023

