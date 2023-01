Must read: Dividendfondsen presteren altijd

Plus: The case voor Europese en Amerikaanse aandelen, risico nemen loont in 2023, VS schuldenplafond biedt kansen, Fed heeft voldoende verkrapt, en méér.

De terugkeer van de Europese home bias

Volgens Ewout van Schaick, hoofd mutli-asset van NN IP, is er veel voor te zeggen om nu meer in Europese aandelen én obligaties te beleggen. "Een recessie in Europa is voor sommige analisten inmiddels geen vanzelfsprekendheid meer."

Risico nemen loont in 2023

Invesco verwacht een snelle daling van de inflatie en meer duifachtige centrale banken. Dat werkt in het voordeel van risicovolle assets. Wat staat er allemaal op het boodschappenlijstje?

Amerikaans schuldenplafond biedt kansen

Martine hafkamp: "Waar je normaal zou verwachten dat de spanningen rond het schuldenplafond de beurzen onder druk kunnen zetten, zou het deze keer juist voor enige ontspanning kunnen zorgen." Opbeurende column.

Obligaties staan weer in de belangstelling

Bonds are seeing larger inflows than equities so far in 2023 as a part of the "Great Rotation" pic.twitter.com/lJZbnnehz6 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 29, 2023

"Je komt niet meer weg met slechte ESG"

Het 180-jaar oude J. Safra Sarasin betreedt de Nederlandse asset management-markt. Speerpunt: een lang track record in duurzaam beleggen.

Welke risico's hebben obligatiebelegger op hun radar?

BofA: Jan ’23 Credit Investor Survey: Recession remains the #1 investor concern, followed by Inflation and geopolitical risk. pic.twitter.com/sjnzAbUqsU — Mike Zaccardi, CFA, CMT (@MikeZaccardi) January 29, 2023

Dividendfondsen bieden robuuste rendementen

Lees ook: Dividendbeleggers profiteren van opleving oude economie.

John Rekenthaler van Morningstar US: "In fact, they (dividendfondsen) have bested one of the industry’s stronger fund categories, large-value funds, by posting slightly higher returns, lower volatility, and stronger yields."

Fed heeft voldoende verkrapt

Joseph E. Stiglitz: "A careful look at US economic conditions supports the view that inflation was driven mainly by supply-side disruptions and shifts in the pattern of demand. Given this, further interest-rate hikes will have little to no effect – and will cause far-reaching problems of their own." Interessant verhaal.

Beleggers gaan voor cash

Money market funds remain flush with cash pic.twitter.com/SMDMKQi2ON — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 30, 2023

Toekomstige fondswinnaars?

De fondsanalisten van Morningstar brengen twee keer per jaar een update uit van de Prospect List, de lijst met veelbelovende beleggingsfondsen die in de toekomst in aanmerking zouden kunnen komen voor volledige coverage. Fondsanalist Jeffrey Schumacher vertelt welke fondsen er op de nieuwe Prospect List staan.

Deutsche Bank is juist positief over Amerikaanse aandelen

Steeds meer analisten worden pessimistisch in hun verwachtingen voor de Amerikaanse aandelenmarkten. Van JPMorgan Chase tot Morgan Stanley, ze zien allemaal beren. Maar niet de analisten van Deutsche Bank; zij hebben een contraire visie. Positieve macro-cijfers ondersteunen het verhaal.

Hier is de sterke analyse van Ben Carlson. "The U.S. stock market has grown from 15% of world equity markets to 60% since the onset of the 20th century. We’re basically eating the rest of the world Pac-Man style."

The rest of the world continues to outperform the US. Will we catch up? ?? pic.twitter.com/Tio7rtS8hl — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 30, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

We bouwen al een tijdje te dure huizen, en dat is een probleem

Bijna de helft van alle nieuwbouwwoningen die verkocht worden kosten meer dan een half miljoen euro. Voor Jan Modaal is dat niet te betalen, zelfs niet met partner. Onbetaalbaar wordt langzaam onverkoopbaar. Dat is een probleem voor ontwikkelaars en voor huizenzoekers, aldus RTL Z in een filmreportage.

Ondertussen dalen de huizenprijzen

#Huizenprijzen onder druk door hogere hypotheekrente en verslechterd sentiment. Kwaliteit woningen krijgt steeds grotere rol bij prijsbepaling#Hypotheekrente stijgt door verkrapt monetair beleid en risicomijdende beleggers. Onze nieuwe Woningmarktmonitor:https://t.co/9HBWiEvbOW pic.twitter.com/8h6EzhUE2e — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 26, 2023

Stijging vertrouwen Nederlandse industrie

De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari opnieuw een fractie positiever dan een maand eerder. Het vertrouwen ging van 3,3 in december naar 3,6 in januari, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers wat positiever waren over hun orderpositie.