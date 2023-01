Must read: Welke crisis?

Krijgt de goede beursstart een passend vervolg?

De financiële markten zijn het jaar goed begonnen. Houdt dit positieve sentiment aan? Hoofd beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN Amro blijft nog terughoudend op aandelen, maar is inmiddels wel positiever over Europese aandelen, cyclische aandelen en staatsobligaties.

Aandelen blijven favoriet tot 2053

De energietransitie zorgt de komende decennia voor een hogere inflatie en rente en iets lagere productiviteit. Dat werkt in het voordeel van vastrentende waarden. Toch blijven aandelen favoriet bij Schroders.

Grafiek van Daalder: We naderen alweer de top van de beurs

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: meeste grote beurzen staan alweer bijna op een all time high.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

Welke crisis?

Good Morning from #Germany, where the energy crisis continues to fade. The price of gas has crashed to $54 per MWh. This is the lowest level since Sep 2021. Electricity is also cheaper than it has been for months. pic.twitter.com/9Z807XNm4p — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 27, 2023

60/40 zal echt wel weer werken

Omdat het vorig jaar niks was met de gemende 60/40-portefeuille, wil dat niet zeggen dat die strategie niet meer werkt.

Moment van de waarheid?

Surely it's not going to be that simple... pic.twitter.com/SG9GAvHIj9 — Callum Thomas (@Callum_Thomas) January 26, 2023

Omgekeerde wereld

The Bank of Japan is flooding the financial system with liquidity, and that is offsetting the tightening impact by other central banks. One reason we've seen risk assets catch such a strong bid of late IMO. pic.twitter.com/PNEJwZsIFp — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 26, 2023

Over tien jaar?

Hoe ziet de aandelenmarkt er de komende tien jaar uit. Vanguard rekent het voor u uit.

Niet allemaal in obligaties

De oplopende rente zorgt er echt niet voor dat beleggers massaal hun portefeuille omgooien ten faveure van obligaties.

Het laatste uur heeft geslagen...?

Een duur horloge is dus niet meer zo'n goede investering. De prijzen dalen (FT, achter inlog).