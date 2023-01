Must read: Aandelen zijn beste inflatiehedge

Plus: dividendbeleggers hebben wind mee, meer rente is niet meer sparen, winnen met beleggen is eenvoudig, hedgefondsen gaan risk-off, en veel meer.

Dividendbeleggers profiteren van opleving oude economie

Nu geld niet langer gratis is, hebben beleggers weer oog gekregen voor winstgevendheid en kasstroomgeneratie. Dat speelt dividendbeleggers duidelijk in de kaart, schrijft dividendbelegger Reineke Davidsz in haar nieuwste column. "Daarnaast is het voor nieuwkomers door het duurdere kapitaal veel lastiger geworden om een markt te ontwrichten."

Rentestijging leidt NIET tot meer sparen

Dat huishoudens momenteel relatief veel sparen heeft weinig te maken met de gestegen rente, schrijft Joachim Klement. Zodra de recessie voorbij is, beleggen ze dat geld gewoon weer in riskante assets, ongeacht de rentestand.

Dure luxe

Vraagherstel vanuit China wordt een belangrijke motor achter de groei van de luxe-goederen sector dit jaar. In ontwikkelde markten zal de vraag juist afnemen, verwacht Morningstar's aandelenanalist Jelena Sokolova. Sommige luxe-aandelen zijn volgens haar duur aan het worden, dus wees selectief.

100.000 nieuwbouwwoningen per jaar?

Dat gaat niet lukken, bericht RTL Z.

Waar inflatie vandaan komt

Milton Friedman tears down inflation myths pic.twitter.com/kC5XANb783 — Ticker History ?? (@TickerHistory) January 26, 2023

Kwestie van compromisloos vertrouwen

Volgens Olivier de Berranger moeten beleggers op korte termijn rekening houden met de nodige tegenwind. Kansen ziet de CIO van de Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier (LFDE) met name in bedrijfsobligaties en kleine en middelgrote groeiaandelen die in 2022 hard zijn geraakt.

Beleggen is best eenvoudig

The longer you invest, the higher probability of positive returns pic.twitter.com/7MrlNb7Tu3 — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) January 25, 2023

Waarde-aandelen hebben altijd de toekomst

"If simply avoiding valuation risk sounds like an overly simplified investment philosophy that skips over much of the intricate, case-specific nuance of industries, eras, and mega-trends... it admittedly is." Sterk verhaal.

Aandelen zijn de beste inflatiehedge

#Stocks have been the best #hedge against #inflation over ANY period between 1 and 20-years versus other assets class. #Gold is not a good hedge. pic.twitter.com/DSGB9HMe0X — Lance Roberts (@LanceRoberts) January 25, 2023

Geen Europese energietransitie zonder institutioneel geld

Investeringen in duurzame energie infrastructuur bieden institutionele beleggers difersificatie en helpen mee om de Europese net-zero-ambities te verwezenlijken, schrijft Bill Hughes, wereldwijd hoofd Real Assets van LGIM.

Fed dreigt rentes te ver te verhogen

Column Raghuram G. Rajan voor Project Sundicate: "Although inflation has begun to fall, the US Federal Reserve is not satisfied with the current macroeconomic situation, implying that it would rather to do too much than too little. But with several problematic alternative scenarios coming into view, policymakers will need to remain acutely sensitive to new data."

Hedgefondsen gaan risk-off

Hedge funds are now net long stocks for the first time since the first half of 2022 ... ?? pic.twitter.com/XegdcSEPs7 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 26, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

Energietransitie komt handjes tekort



#Energietransitie stagneert door recordniveau personeelstekort.

??Ruim één op drie vacatures gericht op energietransitie onvervulbaar

??Sterke groei zelfstandige bouwinstallateurs

??Robotisering en hoger welzijn personeel kunnen uitkomst biedenhttps://t.co/cWbaIsfXJ8 pic.twitter.com/1fRyPoyBWO — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 25, 2023

Consumenten optimistisch, ondanks polycrisis

De wereld bevindt zich in een polycrisis. Dit houdt in dat we ons tegelijkertijd in meerdere crises bevinden; van de klimaatcrisis en risico’s op maatschappelijke ontwrichting tot inflatie en risico’s op verdere militaire escalatie. Logischerwijs bereiden consumenten zich wereldwijd voor op een langdurige periode van financiële onzekerheid, waarbij men steeds kritischer wordt over de eigen uitgaven. Ondanks alles zijn consumenten richting de toekomst optimistisch over hun leven.