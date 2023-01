Must read: Fed wordt stevig tegengewerkt

Chinese aandelen hebben wind weer mee

Het Jaar van het Konijn dat afgelopen zondag is begonnen, zal volgens DWS, Comgest én T. Rowe Price waarschijnlijk een goed jaar worden voor Chinese aandelen. De redenen stapelen zich op.

De Chinese concument heeft genoeg geld om uit te geven

‘In China, the reopening of the economy will be driven by $720 billion in excess household savings and is coming at a time when its central bank is in easing mode—potentially making it all the more inflationary.’ https://t.co/cGO9AZwo7R ht @SoberLook pic.twitter.com/jYoaIZb1xl — Jesse Felder (@jessefelder) January 24, 2023

De beurstoekomst is omgekeerd

Schroders CIO Johanna Kyrklund rekent op een periode van hogere inflatie en rente. Beleggers doen er daarom volgens haar verstandig aan om hun strategie van de laatste tien jaar 180 graden te draaien.

"Er komt helemaal geen Amerikaanse landing"

Door de heropening in China, de verbetering van de Europese energievoorziening, de robuuste Amerikaanse arbeidsmarkt én de daling van de hypotheekrente is er volgens Achim Unger, hoofd Benelux Investments Team van J.P. Morgan Private Bank, ook reden om optimistische scenario's uit de kast te halen.

Gelijke gewogen ETF werkt nu beter

De forse daling van de beurskoersen van techbedrijven leidde ertoe dat beleggers afgelopen jaar beter in een gelijkgewogen ETF hadden kunnen zitten. Zo daalde een ETF als de SPDR S&P 500 ETF Trust, waarin alle aandelen zijn gewogen naar beurswaarde, afgelopen jaar met circa 19%. De Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, waarin alle aandelen dezelfde weging hebben, liep in dezelfde periode veel minder hard terug: met circa 13%.

Bill Gates is optimistisch over de toekomst

"Better to be born 20 years from now than any time in the past." Lees het artikel van CNBC.

Genoeg reden voor winstpessimisme

Een goede winst indicator is het verschil tussen producenten prijzen - consumenten prijzen.

rode lijn is de winststijging. pic.twitter.com/mfnfNgBaPb — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 25, 2023

PE-rendementen gaan tegenvallen

"In particular, we attempt to assess private equity’s realized and estimated expected return edges over lower-cost public equity counterparts. Our estimates display a decreasing trend over time, which does not seem to have slowed the institutional demand for private equity. We conjecture that this is due to investors’ preference for the return-smoothing properties of illiquid assets in general." Hier is het hele technische verhaal.

Toppunt van ambitieus

Asteroid-mining startup AstroForge plans to launch its first two missions to space this year as it seeks to extract and refine metals from deep space https://t.co/O5XhZ5jqGs — Bloomberg Markets (@markets) January 24, 2023

Amerikaanse overheid werkt Fed tegen

Column Jan-Willem Nijkamp: "Hoewel de Federal Reserve hard op de rem trapt blijven de liquiditeiten door de markten spoelen. Stijgende aandelen- en obligatiekoersen maken zo van de inflatiebestrijding een farce."

Zijn er nog genoeg kopers voor luxemerken?

Bedrijven die duurzame consumentengoederen maken, van meubels en kleding tot juwelen, hebben het zwaar. Door de hoge inflatie en de gestegen vaste lasten houden mensen voor dat soort aankopen domweg minder geld over. Maar de aandelen van sommige bedrijven uit de mode- en luxe-industrie zijn toch zeer het kopen waard, volgens Morningstar-analist Jelena Sokolova.

Japans monetair beleid is link

The Bank of Japan is absolutely out of control and none of this frenzied bond buying is sustainable.



I think it will end badly... pic.twitter.com/so1fJLDo44 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 25, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

Nederlandse huizenprijzen: nog eens 10% daling

Alarmerende cijfers van het CBS: in het laatste kwartaal zijn de huizenprijzen fors gedaald, voor het eerst in negen jaar. ING-hoofdeconoom @Mariekeconomie: ‘’Ik denk dat het nog wel even doorgaat, als er 10% vanaf zou gaan dan ben ik niet verbaasd.’’ #Op1 #WNL pic.twitter.com/QX5tpqmyRA — Op1 (@op1npo) January 23, 2023

Minister Kaag verdedigt monitoren alle transacties vanaf 100 euro

Minister Kaag van Financiën verdedigt het plan om elke transactie van 100 euro of meer te monitoren. Banken doen dit nu al, zegt Kaag op RTL Z. De wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering moet het mogelijk maken dat banken daarbij gaan samenwerken. Kaag benadrukt dat de grens van 100 euro niet in steen is gebeiteld, als er goede argumenten zijn om hem hoger te leggen.