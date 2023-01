Must read: Meevallende winstcijfers

Beleggen in solide Amerikaanse groeipareltjes

Het fonds Threadneedle (Lux) American Smaller Companies timmert uiterst succesvol aan de weg. De benchmark wordt structureel verslagen. Volgens client-portfoliomanager Andrew Smith zijn de fondsvooruitzichten, ondanks de waarschijnlijke komst van een Amerikaanse recessie, hoopgevend. “De Amerikaanse economie is de meest dynamische economie van de wereld.”

2023: aandelenverrassingen verzekerd

Volgens aandelenstrateeg Fabiana Fedeli van M&G wordt 2023 een jaar vol aandelenverrassingen. De beste kansen ziet zij onder meer in Japan, Zuid-Korea, de chipsector en in ESG-bedrijven.

Chinese tech schendt mensenrechten

Rabobank heeft drie grote Chinese techaandelen geschrapt uit de portefeuilles vanwege schending van de mensenrechten. Dat schrijft Rishma Moennasing, hoofd Fondsen & Duurzaamheid. "De drie Chinese techbedrijven censureren een breed scala aan politieke, religieuze en sociale onderwerpen." Welke vermogensbeheerders volgen er nog meer?

Chipsector bezig met indrukwekkende inhaalrace

Semiconductor stocks are seen benefiting from the rise of generative AI, such as #ChatGPT. Since bottoming in Oct, Semis have been best-performing sector. SOX is up 29% off bottom vs S&P 500 up only 11% over same period. Barclays has upgraded AMD, QCOM, STX, & raised PT on NVDA.

Amerikaanse aandelen blijven achter

Van Europese aandelen wordt eventjes heel veel meer verwacht, meldt CNBC.

ChatGPT heeft ook verstand van beleggen

Want de mens houdt van risico nemen

Stoppen beleggers massaal van aandelen in obligaties omdat deze weer rente geven? Ben Carlson gelooft er niets van. "But I’m not so sure investors en masse are going to all of the sudden put their entire portfolio into T-bills. We as a species like risk. We like to gamble and take chances. That’s why we go to casinos and bet on sports and play the lottery and invest in options, crypto, start-ups, individual stocks and a whole bunch of other stuff that comes with the risk of loss." De geschiedenis geeft hem gelijk. Lezen!

Aan de andere kant

Bonds are approaching "inexpensive" territory

Energietransitie is niet eenvoudig

"Given the scale and complexity of the transition away from hydrocarbons, some worry that economic analysis has been given short shrift in the policy planning process. A clear-eyed assessment of the transition's prospects requires a deeper understanding of at least four major challenges." Lees de diepgaande analyse van Daniel Yergin voor Project Syndicate.

2022 was een slecht jaar voor de hedgefondssector

Hedge funds saw a net outflow of over $55B in 2022, the worst since 2016.

Meevallende winstcijfers

"Gemiddeld genomen hebben de bedrijven die tot nu toe hebben gerapporteerd zo’n 3,3 procent beter gepresteerd dan waarvan werd uitgegaan." Volgens Martine Hafkamp is er reden voor optimisme.

Gaat de zilverprijs vliegen?

Analisten verwachten dat de prijs van zilver in 2023 het hoogste punt in negen jaar zou kunnen bereiken. Als reden wijzen zij op onvoldoende aanbod en de neiging van zilver om beter te presteren dan goud in perioden van hoge inflatie.

Men rekent op een verdere daling van de dollar

Massive short US dollar as the carry trade is back with vengeance.



Subsidie elektrische auto in trek

Sinds het begin van het jaar is er al voor bijna 17 miljoen euro aangevraagd. In dit tempo is de subsidiepot van 99,4 miljoen euro snel leeg. RTL Z bericht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.