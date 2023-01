Must read: Oude economie wint

U wilt beleggen in verantwoorde schuld uit opkomende markten?

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors schetst de mogelijkheden om in verantwoorde staatsobligaties uit opkomende markten te beleggen. Het zou Lagerwaard niet verbazen als EMD-beleggers een mooi beursjaar beleven. De yields zijn meer dan aantrekkelijk.

Voor beleggers voor wie 100% duurzaamheid minder belangrijk is heeft Morningstar vijf topfondsen geselecteerd in opkomende marktenschuld in lokale valuta.

Drie kansrijke obligatiestrategieën

State Street Global Advisors heeft drie obligatiestrategieën uitgedokterd die goed passen bij een rentecyclus die zijn hoogtepunt nadert.

De bizarre stijging van de Amerikaanse korte rente

Ter vergelijk: de Nederlandse 1-maands rente noteert thans 1,926%

The 1-Month Treasury Bill yield has moved up to 4.69%, its highest level since August 2007. A year ago it was at 0.05%. pic.twitter.com/YmXeVThEyj — Charlie Bilello (@charliebilello) January 22, 2023

China: nieuw jaar, nieuwe kansen

Afgelopen zondag is in China Het jaar van het Konijn begonnen. Dat dier staat in China voor welvaart en een lang leven. Portfoliomanager Wenli Zheng van de China Evolution Equity Strategy van T. Rowe Price verwacht dat het konijn ook Chinese aandelen voorspoed brengt. Volgens Edin Mujagic is het Chinese Wirschaftswunder inmiddels wel voorbij.

Geduld wordt beloond

Column van Ben Carlson: "Patience will still be rewarded. Long-term investors will always have a higher probability of success than short-term investors. The variation in returns will always be higher over days and months than years and decades. Long-term investing will never be easy but it will remain the best bet for the vast majority of investors to earn solid returns in the stock market." Ofwel, vergeet de kortetermijnruis.

Oude economie wint



The Tortoise and The Ark pic.twitter.com/N3LzzwgXiM — jeroen blokland (@jsblokland) January 20, 2023

Prijzen bestaande koopwoningen overal gedaald

De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland zijn in het vierde kwartaal van 2022 met 2,4 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is de eerste prijsdaling in 9 jaar. In alle provincies daalden de prijzen. Dat is na het tweede kwartaal van 2013 niet meer voorgekomen. Met 3,9 procent was de prijsdaling het grootst in Utrecht. Het kleinst was de daling in Limburg (1,2 procent). Het CBS overlegt de cijfers.

For those assuming #houseprices can't fall because of secular demand. Dutch house prices fell a whopping 2.3% in December, the biggest monthly decline in 10 years - pulling the annual price change down to 2.7%. pic.twitter.com/XHZy54lfPN — jeroen blokland (@jsblokland) January 23, 2023

Verduurzaming Nederlands bedrijfsleven polariseert

Er is een tweedeling ontstaan tussen bedrijven die wel en bedrijven die niet investeren in verduurzaming. Hoewel uit cijfers van RaboResearch blijkt dat de verduurzamingsbestedingen bij 55% van de Nederlandse bedrijven zijn toegenomen, lijkt de transitie naar een nieuwe, duurzame en inclusieve economie niet te versnellen. Sterker nog, het gemiddelde rapportcijfer van het algehele Nederlandse bedrijfsleven is gezakt naar een 5,6.

3 interessant geprijsde Europese aandelen

Aan de hand van de Europe Large-Mid Cap Pick List bekijkt Morningstar iedere maand welke Europese aandelen het aantrekkelijkst gewaardeerd zijn.

Spannend! Wat doen de bedrijfswinsten?

De verwachtingen voor het winstseizoen. In de US -8% (excl energie). Voor de STOXX600 bedrijven gaat men uit van een daling van 2%. pic.twitter.com/funPtsQAbq — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 23, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

"In de labs van Shell zitten nog maar weinig mensen naar oliedruppels te kijken”

Oud-topman van Shell Jeroen van der Veer: ‘Het is alsof het iets ergs is als je voor Shell werkt’ https://t.co/ZlA9eJWy8d — Jilles van den Beukel (@JillesAppelscha) January 21, 2023

Bankkantoor gezocht

Je moet steeds beter zoeken naar een kantoor van ABN Amro, ING of Rabobank. Ook afgelopen jaar werden er weer heel wat gesloten. Begin deze eeuw waren er nog 6100 bankkantoren in Nederland. Maar nu nog maar zo'n 420: een daling van 93 procent. Alleen SNS doet het helemaal anders.

Bitcoinbeleggers vieren weer een feestje

Over het hoe en waarom is het enigszins gissen.