Must read: Pensioenproblemen

Verhaal van de dag is wel het pensioenschandaal bij DSM. Plus: India groeit heel hard, Waterland haalt gemakkelijk geld op en zo slecht was 2022.

Grafiek van Daalder: Hoezo is de gasprijs laag!

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Het verschillende energieverbruik van Europese huishoudens.

Nederland temt Big Tech

Prio voor privacy

Waar een klein land groot kan zijn (met dank aan Europa), en BigTech tot verandering kan dwingenhttps://t.co/Nf0Xxxp88W — Paul Tang (@paultang) January 19, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

De groei van de Indiase bevolking is tamelijk scary

Demographics matter. More #babies born in ????India (20M) than together in ???? ???? ???? (10M+4M+4M) in 2021 (with China <10M in 2022) pic.twitter.com/UCjMkXwmtf — Pim van Vliet (@paradoxinvestor) January 18, 2023

Het is dus crisis in de commerciële vastgoedmarkt

Allemaal gevolgen van een manisch-depressief monetair systeem doordrenkt met maakbaarheidsdenken.



'Zo'n grote daling, dat zie je niet zo snel', zegt director capital markets Erik Langens van CBRE. 'Die rentesprong is voor vastgoed funest.'https://t.co/iyCUhz7JDY pic.twitter.com/0CVyicYbVH — Paul Buitink ?? (@paulbuitink) January 19, 2023

Langste daling

Fade the European stock markets’ strongest start of the year since 1987. pic.twitter.com/cbvlslvGG6 — jeroen blokland (@jsblokland) January 19, 2023

Zo slecht was het jaar dus

2022 was the worst year since 1872 in real terms: pic.twitter.com/ZF9Jz8PWaO — Compounding Quality (@QCompounding) January 19, 2023

Waterland haalt nieuw geld op

De Nederlandse investeringsmaatschappij Waterland heeft €4 mrd opgehaald om bedrijven mee te kopen. €3,5 mrd gaat naar het negende fonds, dat daarmee het grootste fonds ooit van Waterland wordt.

Ojee

Nederlandse investeringen gestegen

De investeringen in materiële vaste activa zijn in november gestegen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het volume van de investeringen steeg in november met 3,1%, na een stijging van 3,5% in oktober en 5% in september.