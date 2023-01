Must read: De grote grondstoffenwinnaar

Plus: China veert op in het Jaar van het Konijn, slim beleggen met factoren, geldmarktfondsen razend populair, crisis in de cryptomarkt en méér.

China veert op in het Jaar van het Konijn

In China begint aankomende zondag het Jaar van het Konijn, dat symbool staat voor welvaart en een lang leven. Portfoliomanager Wenli Zheng van de China Evolution Equity Strategy van T. Rowe Price verwacht dat het nieuwe Chinese jaar ook voor Chinese aandelen voorspoedig zal verlopen.

Inflatie schiet de komende jaren alle kanten op

In 2023 zal de inflatie sterk afnemen, maar dat is tijdelijk, zegt fondsbeheerder Duncan MacInnes. Zijn boodschap: reken het komend decennium op een gemiddelde inflatie van 3 tot 4% met grote uitslagen naar boven en beneden.

De markt denkt er anders over

Market-based inflation expectations have moved down to 2.12%, their lowest level in 23 months (10-year breakeven rate). pic.twitter.com/sN6SDGVlXs — Charlie Bilello (@charliebilello) January 18, 2023

Chipbedrijven weer in trek

Column Jan Bouius: "Dat het wereldwijd met de semiconductorindustrie goed gaat heeft immers ook een positieve invloed op andere sectoren. En dat is goed voor het terugdringen van de inflatie."

Stuiterende grondstoffenprijzen

Grondstoffen zijn de bouwstenen voor economische groei. Maar het is een beleggingscategorie die zeer beweeglijk is. Dat bewees 2022 opnieuw. De grote winnaar was lithium (+72,49%). De grote verliezer steenkool (-48,34%).

Wat Pictet AM van 2022 heeft geleerd

Over-stimulating the economy inevitably leads to inflation. That's one of the many lessons we (re) learned in a brutal 2022 for financial markets. https://t.co/I2QehuBIV8 pic.twitter.com/SW1EiECA9M — Pictet Asset Management (@PictetAM) January 13, 2023

Drie vormen van factorbeleggen

Welke is de beste? Must read.

Illiquiditeitspremie bestaat niet bestaat niet

Zo laat uitgebreid Amerikaans onderzoek zien. Zeer interessant verhaal.

Dit zijn de aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen

Morningstar brengt maandelijks een overzicht van aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen. De lijst bevat de meest ondergewaardeerde aandelen op voor risico gecorrigeerde, sectorgewogen basis uit de Morningstar European Market Large-Mid Cap Index.

Jeroen Blokland is somber over de Amerikaanse economie

With savings ratios near record lows, excess savings nearing depletion, credit cards maxed out, and wage growth negative for 21(!) straight months, I think consumer spending is a big risk to the US economy, and may very well cause the next #recession.

4/ end pic.twitter.com/s7q9pj4783 — jeroen blokland (@jsblokland) January 18, 2023

Recordbedrag in geldmarktfondsen

Amerikaanse beleggers parkeren hun geld even langs de zijlijn, wachtend op betere beurstijden en genietend van de risicovrije rente die ze vangen. Of zoals CNBS het zegt: "strategists say investors may hold back from putting more money into stocks, since sentiment is sour and money markets are now generating more return than they have been in years." Hier is het verhaal.

Maar fondsmanagers worden wel steeds optimistischer

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het gaat mooi gelijk op.

Ondanks recessievrees minder werklozen

In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met gemiddeld 45 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.

Liquiditeitscrisis cryptosector

De populariteit van het beleggen in crypto’s staat onder druk. Bijna de helft (48%) van de Europese cryptocurrencygebruikers is bang om geld te verliezen door de grilligheid van de digitale valuta en is daardoor afgestapt van het gebruik ervan. Daarnaast heeft 9% van de Europese respondenten al geld verloren en is daardoor afgehaakt met investeren. Dat blijkt uit onderzoek van Kaspersky.

Ruim 80% van de speculanten verliest geld met crypto's. Een kleine minderheid verdient er geld mee. En dan ook gelijk veel. Wie verdient dan zoveel? Nou Peter Thiel bijvoorbeeld. Hij verkocht vlak voor de crash. Winst: U$ 1,8 mld. En u?https://t.co/eXinZ32XIv — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 19, 2023

Als het geld uit de grond spuit