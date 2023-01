Must read: De 16 meest gemaakte beleggingsfouten

Als beleggers ook goed kunnen schrijven

Van beleggingsprofessionals voor beleggingsprofessionals: dit waren de tien best gelezen artikelen van onze columnisten in 2022.

Obligaties van bear- naar bullmarkt

Vier factoren spreken volgens Schroders voor een comeback van obligaties: lagere inflatie, minder economische groei, top van de rentecyclus en gunstige waarderingen. Maar pas op, de regionale verschillen zijn wel groot.

Het is nog even wachten op het sein veilig

De MOVE index is nog steeds erg hoog. MOVE index is de beweeglijkheid van de obligatie markt (donkere lijn, linker as). Die voor aandelen staat op de rechter as. pic.twitter.com/3pCkFlS5l7 — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 17, 2023

De outlook van T. Rowe Prive

Slechts 10 pagina's, incl. samenvatting en boodschappenlijstje.

How can #investors navigate uncertain #markets? Are there opportunities out there for agile investors? Access our 2023 Global Market Outlook. https://t.co/tVEBWFjH9t pic.twitter.com/Y2MpUqr7ES — T. Rowe Price (@TRowePrice) January 17, 2023

Geen harde landing, wel veel tubulentie

Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer spreekt zijn beursverwachtingen over 2023 uit.

Vergeet 2023, kijk naar 2033

Stuart Dunbar, partner bij Baillie Gifford, hecht weinig waarde aan 1-jaarsvoorspellingen. Hij kijkt liever 10 jaar vooruit. "Dat biedt beleggers wel houvast."

Alibaba, NetEase, Baidu en ... ?

Lees ook de nieuwste column van Jan-Willem Nijkamp: Tovert China een konijn uit de hoge hoed?

Dit zijn de 4 favoriete Chinese techaandelen van Morningstar. Bekijk de video met Morningstar's senior aandelenanalist in Azië, Chelsey Tam: https://t.co/KEkDR559E0 pic.twitter.com/EwbjyyqMkP — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) January 17, 2023

Hier is ook nog de China-analyse van ABN AMRO

In our China update:

??Real GDP data for Q4-2022 better than expected ...

??... with annual growth slowing to 2.9% yoy (flat qoq)

??Activity data December bring retail sales surprise@ABNAMROeconomen @merwinbisseling https://t.co/yHJSsg8EKW — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) January 17, 2023

Dat was het chiptekort

"The worst is over for the global chip shortage, ABB chairman says: "I’m quite optimistic."" CNBC heeft het verhaal.

De 16 meest gemaakte beleggingsfouten (volgens Buffett)

Here's an overview of all mistakes mentioned: pic.twitter.com/GuJuZyhd5k — Compounding Quality (@QCompounding) January 17, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Passief pakt direct de kop weer.

BoJ houdt stug vast aan dovish beleid

The Bank of Japan will continue to try to control its 10-year JGB yield curve, with a variance of +/- 0.5%.



This sent the yen tumbling down nearly 2%.



Who would have thought the latest run in the currency was too far too fast ... pic.twitter.com/6W3DaMODOO — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 18, 2023

Belast ons!

Meer dan tweehonderd miljonairs en miljardairs doen een bijzondere oproep aan de wereldtop, die bijeen is in het Zwitserse Davos. De rijkaards, onder wie ook een Disney-erfgename, vragen om méér belasting over hun vermogen. RTL Z bericht.

Vergeet bitcoin

Bitcoin moet nl. 30% renderen om in de pas te lopen met de S&P 500. Overtuigend verhaal van Joachim Klement.