Must read: Beleggers stappen uit Amerikaanse aandelen

Plus: inflatie blijft ook in 2023 het dominante thema, dividendstrategie levert niks extra's op, winstontwikkeling belangrijker dan rentebeweging, en nog veel meer.

Inflatie blijft in 2023 het dominante thema

Volgens ETF-strateeg Antoine Lesné van State Street SPDR ETF’s is de kans groot dat de eerste helft van 2023 voor beleggers een bumpy ride wordt waarna in de tweede helft van het jaar de beleggingskansen verbeteren. Alles staat of valt met de inflatieontwikkeling. Zeer gedegen en concreet verhaal. Waar liggen de kansen?

Dividendstrategie levert niks extra's op

Beleggen in bedrijven met een stabiel dividend klinkt als een reuze goed idee. Toch raadt Michael Flack het in zijn blog voor de website HumbleDollar sterk af.

Warren Buffett denkt daar heel anders over

Internationale beleggers dumpen Amerikaanse aandelen

Global investors dumping US equities

Spreiding loont weer

In 2023 ziet het er weer goed uit voor de 60/40-portefeuille. Eerst zorgen obligaties voor mooie rendementen en daarna aandelen, aldus CIO Saira Malik van vermogensbeheerder Nuveen.

Winstontwikkeling verslaat rentebeweging

De relatie tussen rentes en koersen is minder duidelijk dan veelal gezegd. Winstontwikkeling is volgens Nick Maggiulli veel belangrijker.

Beleggers hebben er weer zin in

Martine Hafkamp zoekt naar redenen waarom de beurs dit jaar zo goedgemutst is begonnen. Zoals: "Daar komt nog bij dat beleggers moed putten uit het feit dat het in de geschiedenis van de beurs sinds 1950 maar twee keer is voorgekomen dat de belangrijkste indices twee jaar achtereen in de min zijn geëindigd."

CEO's wereldwijd ronduit pessimistisch

"73% van de CEO's rekent op mindere economische tijden, zo blijkt uit een rondvraag van PwC onder 4,410 CEO's in 105 landen. 40% van de CEO's verwacht dat het eigen bedrijf over 10 jaar niet meer bestaat. CNBC heeft het verhaal.

Verstandig beleggen tijdens een recessie

In Morningstar's Investment Outlook 2023 vertelt Mike Coop welke fouten beleggers het vaakst maken in tijden van recessie. Nu de wereldeconomieën beginnen te vertragen, gaat Morningstar's Johanna Englundh met Mike nog wat dieper in op dit onderwerp. Video en Nederlandse tekst.

Goede vraag: waarom is de spaarrente zo laag?

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de afgelopen maanden de rente met zevenmijlslaarzen verhoogd. Maar bij de grote Nederlandse banken ABN Amro, ING Bank en Rabobank krijg je nog altijd maar een magere 0,25 procent rente op je spaargeld. Hoe zit dat? RTL Z zocht dat uit.

Beleggingsregel 1: Wees in de markt

Not investing is risky:

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Passief pakt direct de kop weer.

De wereldwijde chipindustrie in een oogopslag

The Semiconductor Value Chain



The Semiconductor Value Chain

We have created an infographic explaining the complex industry dynamics of semiconductor manufacturing, showing how key players like $TSM, $NVDA, $ASML, $TXN, and $CDNS fit into the ecosystem:

Liever obligaties?

De meeste beleggingshuizen zijn het jaar ingegaan met een duidelijke voorkeur voor obligaties boven aandelen. Terecht? Bob Homan van ING, Herbert Vroon van Optimix, Erik Schmahl van Rabobank en Wouter Weijand van Providence Capital hebben daar een duidelijke mening over.