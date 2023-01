Must read: Buy de opkomende marktendip?

Alles in obligaties?

Beleggingsexperts van ING (Bob Homan), Rabobank (Erik Schmahl), Optimix (Herbert Vroon) en Providence Capital (Wouter Weijand) reageren sterk verdeeld op de stelling: Slimme beleggers kiezen dit jaar door de sterk gestegen rentes en recessievrees voor obligaties. Niet risico nemen, maar defensief beleggen betaalt zich in 2023 uit.

De gloriedagen van biotech zijn voorbij

Het vorige decennium was voor biotechbeleggers goud waard. De toekomst wordt een stuk kariger, zo verwacht biotechkenner Nathan Vardi.

Helaas, die recessie komt er toch echt wel aan

8 times it fell this hard.

8 times we had a recession.



It's the Conference Board Leading Indicators divided by Lagging Indicators.



All 8 times it fell 10.6% or more, which is the current decline, we were in recession at that very moment.



Recession right now. pic.twitter.com/ejFnZusoQd — Jeff Weniger (@JeffWeniger) January 15, 2023

U vergeet niet goed te spreiden?

"Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het rendement op beleggingen voor het grootste gedeelte wordt bepaald door de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën, de assetallocatie. Hoewel de meningen hierover verdeeld zijn, is de consensus dat de asset allocatie minimaal 80% van het rendement bepaalt. Daarmee is de assetallocatie veel belangrijker dan de selectie van individuele aandelen." Martine Hafkamp legt het nog eens uit.

De belangrijkste risico's van 2023

Op nummer 1 staat?

The Biggest Global Risks of 2023 https://t.co/UoQkn2N2bm via @VisualCap — Eelco Ubbels RBA (@eelcoubbels) January 16, 2023

Herbeleg dividend!

"This gets us from 5.8% per year to 9.9% annually over the past 95 years of data", schrijft Ben Carlson. Lees ook: Grafiek van Daalder: de balans tussen inflatie en dividend.

Positief inflatiebericht

Inflation suprise indices dalen sterk. Dat betekent dat de inflatie indicatoren die uit komen lager zijn dan verwacht. Dat is een goed teken voor inflatie.

US en EU pic.twitter.com/3MDmJLZSEk — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 16, 2023

Het grote chipgevecht

"In the early days of Silicon Valley, cutting-edge innovation was propelled by both the push of entrepreneurial ambition and the pull of big government. With the United States confronting new and unprecedented competitive pressures from abroad, it will need to revive this tradition, while avoiding unforced errors." Interessant verhaal voor Project Syndicate.

Buy the opkomende marktendip?

Afgelopen jaar was opnieuw een teleurstellend jaar voor beleggers in opkomende landen. De MSCI EM index leverde meer in dan de MSCI World index, al was de underperformance minder dramatisch dan in 2021. Morningstar prsenteert een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2022 en een ranglijst van de vijf best presterende fondsen.

Je bent machtig en weet het ook niet

"The Davos elite like to make bold predictions." But they don’t always get them right." Leuke opsomming van CNBC van foute voorspellingen in Davos.

Dit zijn de thema's van 2023

?? Inflation

?? Geopolitics

?? Crypto & regulation@flacqua previews 3 key topics on the agenda at Davos, Switzerland, as the World Economic Forum’s annual meeting kicks off (via @BloombergTV) https://t.co/25C5wMuJ1z pic.twitter.com/uicE38PhkI — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 16, 2023

"Belangrijker dan olie en gas"

Zeldzame aardmetalen gevonden in Zweden. RTL Z bericht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Passief pakt direct de kop weer.

Morningstar blijft geloven in Tesla

De autoverkopen van Tesla over 2022 stellen teleur, maar de aandelenkoers is zo ver gezakt, dat het aandeel nog steeds ondergewaardeerd is.

De euro loopt onderwijl wel lekker

For reasons that totally baffle me, the market is long the Euro against the USD (blue). Indeed, Euro longs are now near their historic highs. These longs are predicated on the ECB being more hawkish than the Fed and a near-term peace agreement in Ukraine. Seems nuts to me... pic.twitter.com/B7qLwLuB72 — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) January 15, 2023

Dat kan zeker ook van bitcoin worden gezegd