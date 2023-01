Must read: In Davos weten ze het ook niet

Plus: Zo groen is uw pensioen, 12 stocks to watch en China is back bij beleggers.

Zo groen is uw pensioen

Het FD onderzoekt hoe de klimaat- en duurzaamheidsbeleid tot een ander model vermogensbeheer bij pensioenfondsen. Een fondsmanager: "pas de laatste tien jaar maak ik me er echt druk om en daar schaam ik me diep voor."

... en zo groen is de City

Advocaten en conultants in de Londense City weigeren inmiddels gewoon klanten met ontoereikend klimaatbeleid.

Zo duur kan anti-klimaatbeleid zijn

Anti-ESG drive in U.S. could have cost taxpayers up to $708 mln - study https://t.co/qk4bmDDPaJ pic.twitter.com/9dUWUBNjVp — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2023

12 stocks to watch

LVMH, Vestas, Netflix en natuurlijk ASML. Een paar klinkende namen uit het lijstje stocks to watch in 2023 van Bloomberg. In totaal noemt Bloomie er 50, Belegger.nl licht er 12 uit.

China staat weer helemaal op de kaart bij beleggers

Global funds are returning to China’s onshore stock market in full force as the nation emerges from Covid restrictions and pivots to pro-growth policies https://t.co/a2gfUUtGDi — Bloomberg (@business) January 13, 2023

SBF spills the beans

Van Nick Leeson, Bernie Madoff en Jérome Kerviel hebben we zoiets nooit gezien. Maar het is 2023 en dus vertelt Sam Bankman-Fried in een enorm blog op Substack zijn hele verhaal over de ondergang van 'zijn' FTX.

De wazige glazen bol van Davos

Complotdenkers krijgen het druk komende week: het World Economic Forum komt weer bijeen in Davos. Voor correcte voorspellingen over het komende jaar hoeft u daar trouwens niet naartoe: CNBC zet de matige track record van WEF-vooruitzichten op een rij.

Grafiek van Daalder: De balans tussen inflatie en dividend

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: het historische (veranderende) effect van inflatie en dividend op aandelenrendement.

Als je geschoren wordt...

?? The £100 mens’ haircut has arrived in London ??



Is it worth the price? Only one way to find out https://t.co/CG6jrkpu5h — Bloomberg UK (@BloombergUK) January 13, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Passief pakt direct de kop weer.