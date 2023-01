Must read: De belangrijkste beleggingsbeslissing

Plus: sentiment is positief gekanteld, winstgroei is belangrijker dan rentestanden, elektrisch rijden is onstuitbaar, particuliere vastgoedbeleggers verlaten markt, en nog veel meer.

Gekanteld sentiment

In de laatste maanden van 2022 durfden Europese ETF-beleggers weer risico te nemen. Philippe Roset van State Street SPDR ETF's verwacht dat beleggers blijven inzetten op bedrijfsobligaties, credits én high yield, aandelen opkomende markten, defensieve aandelensectoren én financials.

Depressies leiden tot lagere rendementen

Bent u lusteloos en heeft u het gevoel dat alles fout gaat in de wereld, dan kunt u uw beleggingen beter overlaten aan een ander of een indexfonds kopen, betoogt Steve Abramowitz.

Acht voorspellingen van experts

Visual Capitalist geeft voor het vierde jaar op rij een overzicht van hoe deskundigen denken dat de markten zullen bewegen, hoe trends zich zullen ontwikkelen en welke risico's en kansen we de komende 12 maanden in de gaten moeten houden.

De belangrijkste beleggingsbeslissing

Jan-Willem Nijkamp: "Assetallocatie geldt als de belangrijkste beslissing voor een belegger in het realiseren van een rendement. Hoeveel wordt belegd in aandelen, obligaties, vastgoed en cash? En eventuele andere assets? De volgende beslissing is de verdeling binnen deze assets over de verschillende sectoren. Tenslotte komt pas de individuele aandelenselectie aan de orde." Lees de column.

Wat drijft aandelenkoersen?

"While declining interest rates have been responsible for stock growth (at least at the extremes), interest rate changes don’t always determine our investment destiny. What does though? Fundamentals." Ofwel, winstgroei is belangrijker dan rentestanden. Lees de analyse van Nick Maggiulli.

Beter beleggen door Charlie Munger

Ook de Duitse rentecurve is inmiddels omgekeerd

Dat wordt gezien als een duidelijk recessiesignaal. Voor obligatiebeleggers biedt het mooie kansen.

Komt die Amerikaanse recessie er nog wel?

In 2022 hield de consumptie in de VS door grote spaaroverschotten en sterke arbeidsmarkt ongelooflijk goed stand. Beide factoren beginnen echter te haperen, signaleert Philip Bold, portfoliomanager bij vermogensbeheerder Ethenea.

Shell is laag gewaardeerd,

en dat is terecht.

Elektrisch rijden is een onstuitbare en grote trend

Welke bedrijven profiteren?

Musk verbreekt wereldrecord geld verliezen

Miljardair Elon Musk heeft een opvallend wereldrecord verbroken door vorig jaar een ongekend bedrag van 165 miljard dollar (155 miljard euro) te verliezen. Volgens het Guinness book of World Records is het de grootste daling in privévermogen ooit.

Zo ziet economische groeivertraging eruit

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Men is het jaar goed begonnen.

Aanscherping beloningsregels financiële sector van kracht

Om ervoor te zorgen dat “perverse prikkels” in de financiële sector worden tegengegaan én het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot, is het beloningsbeleid op de schop gegaan. Voormalig Minister van Financiën Wopke Hoekstra kondigde de plannen in 2018 aan en nu is het eindelijk zo ver. De nieuwe regels zijn per 1 januari in werking getreden.

Minder liquiditeit = lagere koersen

Veel minder huurwoningen

Verhuursite ziet verkoopgolf onder beleggers. "Dus stijgen de prijzen van huurwoningen in de grote steden. In Amsterdam gaat het om een stijging van bijna 11 procent."