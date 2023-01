Must read: Inflatie daalt in 2023 in rap tempo

“Wij zien vooral kansen in financials en de energiesector”

Beleggers kunnen dit jaar wel eens worden verrast door de veerkracht van de wereldeconomie. Een risico van die veerkracht is wel dat de rente langer hoog blijft en op den duur alsnog kan zorgen voor een harde landing, aldus beleggingsstrateeg Evan Brown van UBS AM.

Gouden obligatiefondsen

Door de sterk gestegen rentes komen obligaties weer op de radar van beleggers. Morningstar bespreekt enkele obligatiefondsen die tot de beste in hun categorie behoren en daarom gewaardeerd worden met een Gold-rating.

Nee, u bent niet beter dan de rest

De meeste beleggers overschatten hun kwaliteiten. Het is een gevaarlijke eigenschap. Juist beleggers met overdreven veel zelfvertrouwen lopen flinke risico's.

Opkomende markten doen het dit jaar beter?

Lees de uitgebreide outlook 2023 van Pictet AM.

"2023 brings the promise of emerging markets." – @PictetAM Chief Strategist @luca_paolini on the outlook on financial markets. — Pictet Group (@PictetGroup) January 5, 2023

Fed is goed bezig

"The only “good” Fed is that one promotes sustainable growth. Galloping inflation is never sustainable; rapidly rising prices are the antithesis of stability." Daarom is het volgens Roger Lowenstein cruciaal dat de inflatie weer richting de 2% gaat.

Want na een slecht beursjaar volgt meestal een goede

#Equities have a 15% chance of recording a negative return in 2023, according to historical data dating back to 1928. But that's not all. Learn about the odds of back-to-back negative returns for #Treasuries and #Corporatebonds too.

Read more here:https://t.co/jJ96w1cBPD — jeroen blokland (@jsblokland) January 11, 2023

Pas op met private equity

"Given the massive popularity of private investing today, it may very well be true that, as a great man once almost said, “Never have so many paid so much to so few for the privilege of being told so little.”" Stevig en kritisch verhaal.

De hamvraag: blijven de winsten op peil?

In 2022 bedroeg de inflatie 10%

Prijzen van consumentengoederen- en diensten waren in 2022 gemiddeld 10,0 procent hoger dan in 2021, zo maakt het CBS bekend. In 2021 was de inflatie 2,7 procent. De inflatie van 2022 is de hoogste sinds 1975. Toen waren consumentenproducten gemiddeld 10,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Gelukkig wordt 2023 heel anders

De marktverwachting voor de inflatie over 1 jaar in Eurozone daalt nu snel. Eind november was het nog 6%, nu nog geen 3%. pic.twitter.com/RJcjcvZPAZ — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 11, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Yes, we zitten in de plus!

Hedgefondsmanagers rekenen niet op een techopleving