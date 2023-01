Must read: Strijd om het witte goud verhevigt

Plus: het kooplijstje van JP Morgan, beurs corrigeert ook in 2023, Fed verlaagt in 2023 wel/niet, geen angst voor stagflatie, en méér.

Defensief risico nemen

It’s always darkest before dawn. Dat is de titel van de voorzichtig positieve outlook 2023 van J.P. Morgan AM. Chinese aandelen, dividendaandelen, langlopende Chinese en Amerikaanse staatsobligaties én kredietwaardige bedrijfsobligaties staan volgens hoofd beleggingsstrateeg Vincent Juvyns op een duidelijke koop.

Strijd om het witte goud

Waarom de hele wereld volgens RTL Z op jacht is naar lithium. Beleggingsideetje?

Beurs corrigeert ook in 2023

Want een correctie komt elk jaar wel voor, schrijft Ben Carlson.

Nieuwe acties tegen greenwashing

In Europa en de VS werken toezichthouders aan strengere regels voor fondsnamen. Te vaak worden termen als groen, duurzaam en sociaal misbruikt als marketinginstrument, terwijl de portefeuille niet in lijn is met wat er wordt beloofd. Detlef Glow van Lipper Refinitiv heeft hier een duidelijke mening over.

Zes aantrekkelijke beleggingskansen

Het beleggingsjaar 2023 kan positief verrassen. Als de inflatie daalt, zullen de obligatiekoersen waarschijnlijk stijgen en aandelenmarkten het beter doen dan verwacht, schrijft Larry Ramer op InvestorPlace.

Hamvraag: Gaat Fed in 2023 alweer de rente verlagen?

Bolstic (Fed lid) ziet geen renteverlagingen in de loop van 2023. Mr. Market blijft eigenwijs en ziet dat wel. Eerst richting de 5,0% en dan een verlaging naar 4,5% bij de laatste vergadering in dec'23. pic.twitter.com/JH9LHW9FAL — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 10, 2023

Morningstar zet Adyen in het zonnetje

Het Amsterdamse fintechbedrijf Adyen krijgt een steeds onaantastbaardere positie. Meer en meer echt grote handelsbedrijven kiezen ervoor hun betalingsverkeer via Adyen te laten lopen. Door Adyens zelflerende systeem weigeren banken minder vaak bonafide betalingen, terwijl het de frauduleuze juist vaker onderschept. De hard gedaalde beurskoers zegt daarom niets over de kwaliteit van dit aandeel, vindt Morningstar. De onderwaardering biedt juist een kans. Sinds de top in september 2021 is de koers van het aandeel gehalveerd.

Ondanks digitaliseringsrevolutie daalt chipproductie

Wereldwijde omzet v/d chipindustrie daalde in november 2022 met 2,9% m/m en 9,2% j/j tot $45,5mld. Oorzaak: neerwaartse druk op de cyclus, maar vooral door fors lagere verkoop aan China (-21,2% j/j) en Asia-Pacific (-13,9%) j/j. De VS Chip Act is daar niet vreemd aan pic.twitter.com/onQB7b9ETg — Tom Simonts (@TSimonts) January 10, 2023

Rijken laten geld rollen

Een automerk als Rolls-Royce heeft daarom over vraag geen klagen, meldt CNBC.

Geen angst voor stagflatie

"The COVID-19 pandemic and Russia's invasion of Ukraine have left most of the world reeling from the effects of stagflation. But as long as monetary authorities are taking pains to keep inflation expectations anchored, there is little reason to think that such conditions will become the new normal." Lees het essay van topeconoom Willem H. Buiter voor Project Syndicate.

Niet terug naar de jaren zeventig

In 2022 was de inflatie 10%. Het laatste jaar met een hogere inflatie was 1975, toen was het 10,2%. Een belangrijk verschil: in 1975 stegen de lonen nog harder dan de prijzen, waardoor de koopkracht alsnog met 4,4% toenam — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) January 10, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Yes, we zitten in de plus!