Must read: Centrale banken kopen massaal goud

Plus: Niks geen Europese recessie, JP Morgan verhoogt LT-verwachtingen scherp, de zieke man van Azië is China, dubieuze grondhandel, en meer.

Somberte over Europese economie maakt plaats voor optimisme

Door de stevig gedaalde energieprijzen blijft een recessie in de eurozone volgens Renco van Schie van Valuedge uit. "Het verbaast mij daarom niet dat Europese aandelen in de laatste maanden veel beter hebben gepresteerd dan Amerikaanse aandelen." Daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven.

JP Morgan AM verhoogt langetermijnverwachtingen scherp

JP Morgan AM heeft zijn rendementsverwachtingen voor de lange termijn flink verhoogd. Belangrijkste redenen zijn: relatief lage waarderingen, een hogere yield, en centrale banken die de markten de komende jaren niet langer verstoren. Een 60/40-portefeuille kan de komende 10-15 jaar 7,2% opleveren. Vorig jaar werd nog uitgegaan van 4,3%. Waar liggen de beste kansen?

Omgekeerde rentecurve slechts een van de vele recessiesignalen

Column Martine hafkamp: "Een omgekeerde rentecurve is een indicator die op een naderende recessie kan duiden. Als enige indicator is hij echter niet voldoende om een recessie te voorspellen. Andere indicatoren zoals de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de aanwezige liquiditeiten in de economie moeten eveneens in beschouwing worden genomen. Een vertraging van de groei is zeker te verwachten, maar een recessie is nog niet zeker. En zelfs in dat laatste geval hoeft het geen zware economische terugval te worden."

Lees ook: Omgekeerde rentecurve positief voor obligatiebeleggers.

Kopstukken Schroders bespreken nieuwe beleggingsrealiteit

Podcast: nieuwe beleggingsrealiteit, #inflatie en systeemrisico's in 2023 - Luister naar Johanna Kyrklund, CIO, en Keith Wade, hoofdeconoom, die de potentiële thema's bespreken die de #markten en de #economie volgend jaar aansturen: https://t.co/vBNZucuw4N#beleggen pic.twitter.com/FQlnzdXM6f — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 5, 2023

Inflatieverwachting in 5 grafieken

Morningstar is van mening dat de inflatie op voeding en energie aan het afzwakken is. Wel zal de kerninflatie de komende tijd nog hoog blijven. Morningstar's marktstrateeg Michael Field geeft zijn verwachtingen aan de hand van 5 grafieken.

De zieke man van Azië is China

Meerdere schrijvers voor Project Syndicate hekelen het politieke, sociale en economische beleid van president Xi.

De Chinese spaarberg is onderwijl flink gegroeid

Excess savings by Chinese households in 2022. Pent up demand?



[H/t @Fritz844] pic.twitter.com/S37rqaiq2D — The Transcript (@TheTranscript_) January 9, 2023

Tienduizenden Nederlanders slachtoffer van dubieuze grondhandel

Een lap eigen grond voor een schappelijke prijs op een gunstige locatie. Het klinkt veelbelovend, maar de handel in kleine percelen landbouwgrond heeft een schaduwkant. Grondhandelaren verkopen massaal landbouwpercelen met de belofte dat er op korte termijn gebouwd mag worden. Het tegendeel blijkt waar. "Het zijn gladde verkopers die het goed weten te vertellen." RTL Z weet meer.

Centrale banken kopen massaal goud

Goud heeft zich inmiddels weer eens bewezen als veilige haven. Sinds begin vorig jaar is de goudprijs (in euro's) bijna 10% opgelopen.



#centralbanks have been buying #gold at an unprecedented pace. Is the freeze of #Russia's central bank assets to blame? Potentially big implications for global financial markets. #economy pic.twitter.com/KW3ruv7h1y — jeroen blokland (@jsblokland) January 8, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Yes, we zitten in de plus!

Banksparen is een slecht idee