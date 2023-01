Must read: De belangrijkste beleggingsles

Plus: VS arbeidsmarkt is niet gespannen, outlooks zijn wel nuttig, obligaties weer aantrekkelijk, wijze woorden van Jeremy Grantham, en méér.

De lastige Amerikaanse arbeidsmarktpuzzel

Monetair econoom Edin Mujagic ontdekt cijfers die aantonen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt er helemaal niet zo gespannen bij ligt als officieel gemeld. Dat zou betekenen dat de Fed het wat rustiger aan kan doen.

Outlooks zijn wel degelijk nuttig

Veel van de voorspellingen van beleggingsstrategen zullen wederom niet uitkomen. Toch is het verstandig om de analyses en ideeën van de beste breinen in de beleggingsindustrie door te nemen, betoogt hoofdredacteur Pieter Kort van IEX Media.

Goed beleggen is vooral een kwestie van geduld hebben

The longer you invest, the more chance you'll make money.



Since 1950, there has never been a 20-year period in which you lose money by investing in stocks: pic.twitter.com/keqCc0RU3l — Compounding Quality (@QCompounding) January 5, 2023

Omgekeerde rentecurve positief voor obligatiebeleggers

Historisch gezien is het gunstig om in obligaties te beleggen als de rentecurve omkeert. Dat geldt voor zowel kortlopende als langlopende obligaties. Nog beter is het om te wachten tot het verschil tussen de korte en lange rente het maximum bereikt. Waar zitten we nu?

Obligaties überhaupt weer aantrekkelijk

Vooruitzichten 2023 voor wereldwijde #obligaties: vier redenen voor #optimisme. Het zal een lastige rit worden, maar er dienen zich interessante kansen aan nu de druk op de #obligatiemarkten begint af te nemen: https://t.co/OA7K9CO671 pic.twitter.com/3k5atONeIq — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 4, 2023

Profiteren van de Chips and Science Act

President Biden wil met de Chips and Science Act de chipsector versterken en minder afhankelijk maken van China. De pandemie stelde halfgeleiderbedrijven voor enorme uitdagingen en daar trekt de grootste economie ter wereld lessen uit. Naar welke bedrijven gaat het geld?

Wijze woorden van fameus waardebelegger Jeremy Grantham

"The most extreme points of investment psychology are when you buy into the idea that markets can only go up.” Watch @cwselector's most-viewed video of 2022 featuring Jeremy Grantham. https://t.co/7tuK2UCbE5 — GMO (@GMOInsights) January 4, 2023

Inflatie wint het van loonstijging

In 2022 beleefde Nederland de grootste cao-loonstijging in veertien jaar, maar doordat de inflatie veel harder steeg, gingen werknemers er ca. 6% op achteruit. Het CBS bericht. Hier is meteen het voorlopige inflatiecijfer van december.

De auto wordt een computer

"A high-end car is approaching one of the most complex pieces of software you can have in the world at the moment. It’s basically a data centre on wheels" - Dennis Laudick, VP of automotive go-to-market at Arm https://t.co/mOWdcGOJwz pic.twitter.com/dk1kBEJ7yN — The Transcript (@TheTranscript_) January 5, 2023

China neemt afscheid van covid

Na het stoppen met het zero-covid-beleid eind vorig jaar greep het virus in China stevig om zich heen, maar inmiddels lijkt het leven in de steden genormaliseerd. Dat is goed economisch nieuws. CNBC heeft het verhaal. Onderwijl heeft Morningstar een aantal Chinese aandelen geselecteerd dat profiteert van het Chinese economische herstel.

Beursjaar 2022 in 15 grafieken

Afzender: Morningstar US.

De hebzuchtige mens

Goudwinning verwoest Surinaamse natuur: 'Over paar jaar geen bos meer' https://t.co/ki2T3tRvHr pic.twitter.com/bHrz4JzcVp — RTL Z (@RTLZ) January 6, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Yes, we zitten in de plus!

Kan de cryptosector nog herstellen van de vertrouwenscrisis?

Na een aantal schandalen, zoals de ondergang van cryptobeurs FTX, is de waarde van cryptomunten in 2022 fors gedaald. Is er nog toekomst voor crypto's? RTL Z bericht.