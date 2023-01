Must read: Aandeleninkopen groter dan dividenduitkeringen

Plus: alleen duurzame portefeuilles hebben de toekomst, nu wel of niet in obligaties, tien voorspellingen, de grote crypto-oplichting, en méér.

"Duurzame portefeuilles hebben écht de toekomst"

Voor hoofdeconoom Hans Stegeman van Triodos IM zijn de lastige omstandigheden in 2022 voor duurzame beleggers geen reden om de duurzame langetermijnbeleggingsstrategie aan te passen. Integendeel. “Er is zo’n enorme behoefte aan kapitaal voor de duurzaamheidstransitie, publiek en privaat, dat de rendementen vanzelf komen.”

Liever cash en kortlopende leningen

Vanwege de stugge inflatie kiest BlackRock vooral voor kortlopende schulden en cash.

Als er veel geld uit de lucht valt

Deze Amerikaanse aandelen profiteren volgens Goldman Sachs het meest van de Amerikaanse Clean Energy-wet.

Dat waren de negatieve rentes

Value of negative-yielding debt.



December 2020: $18 trillion

January 2023: 0



It's over folks. pic.twitter.com/H0OlHykyH9 — David Ingles (@DavidInglesTV) January 5, 2023

Obligaties: nu instappen of toch nog even wachten?

Tien voorspellingen voor 2023

Afzender: Michael Batnick.





De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2022 zijn bekend

In de categorie Beleggingsfondsen dingen tien producten mee naar de titel Beleggingsfonds van het Jaar.

De rentevisie van ABN AMRO

De nieuwe "Visie op rente en euro" - ECB trapt rem verder in.

??Onze verwachtingen voor de beleidsrente van de ECB hebben we herzien

??We verwachten nu meer renteverhogingen in de komende maanden

??Onze ramingen voor de rentetarieven zijn ook aangepasthttps://t.co/ncrEIDuePh pic.twitter.com/0fYYgOpHfn — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 2, 2023

Aandeleninkopen overtreffen dividenduitkeringen ruimschoots

The rise of share buybacks: pic.twitter.com/T1pw317Tmc — Compounding Quality (@QCompounding) January 3, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Je gelooft het niet!

