Must read: Uitdagend maar kansrijk

We hebben het ergste wel gehad

Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank ziet het beursjaar 2023 optimistisch tegemoet. Obligaties, smallcaps en grondstoffenbedrijven staan onder meer op het kooplijstje. De rendementsverwachtingen kunnen omhoog.

Russische agressie steun in de rug reshoring

Geopolitieke risico's hebben zelden een blijvende impact op financiële markten. De Russische aanval op Oekraïne kan volgens BlackRock een uitzondering zijn. Het kan de trend richting deglobalisering extra vaart geven. Andere risico's?

Liquiditeit doet ertoe

Geldgroei vs de verandering in de waardering van aandelen. Nu de geldkraan niet meer loopt worden aandelen goedkoper pic.twitter.com/uCkSdbSpX5 — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 4, 2023

Lagere prijzen helpen niet

Huizen zijn voor starters nog minder betaalbaar dan tijdens de piek, schrijft Rabo-econoom Carola de Groot. Dus?

De actuele marktsituatie in 70 pagina's grafieken

JP Morgan's Guide to the Markets, Q1 2023https://t.co/3kVZNrOk2w pic.twitter.com/fO1bGG77Ce — Ivan Maljkovic (@ivan_brussels) January 2, 2023

Uitdagend maar kansrijk

Voor zowel obligaties als aandelen heeft Vanguard de prognoses op jaarbasis voor de komende tien jaar met meer dan twee procentpunten verhoogd, en dat is aanzienlijk. Het beleggingshuis presenteert tevens de vier thema's van 2023.

Recessie is niet zeker

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Inderdaad, een vertraging van de groei is zeker te verwachten, maar een recessie is nog niet zeker. En zelfs dan hoeft het geen zware economische terugval te worden." Goede column.

Amerikaanse Chinabeleid moet anders

"America's latest efforts to block China's technological and economic development are likely to do more harm than good. The peaceful economic relationship of the past 30 years may not have been perfect, but it was certainly better than what will come from zero-sum rivalry and mutual suspicion", betoogt Pinelopi Koujianou Goldberg in een artikel voor project Syndicate.

Is de Europese energiecrisis nu alweer voorbij?

Energy prices in Europe keep falling due to milder temperatures & more wind this winter. European Gas prices plunge to lowest level since Feb 2022, 1y ahead German power price drops to lowest since May 2022. pic.twitter.com/N97qz0p5DJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 4, 2023

Met de Duitse en Franse inflatie gaat het (logischerwijs) ook de goede kant op

Duitse #inflatie naar 8.6%, een grotere daling dan verwacht.



Duitse importprijzen daalden met 4.5%, grootste maanddaling ooit.



Franse inflatie naar 5.9%, een onverwachte daling.



De #ECB kan op korte termijn ophouden met stoer doen en zich op de #recessie en #italie richten. pic.twitter.com/1BqSAidOD7 — jsbloklandNL (@jsbloklandNL) January 4, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Een andere monetaire weg

Veel opkomende markten volgen een heel ander tijdspad in hun monetair beleid dan Europa of de Verenigde Staten. Morningstar's fondsanalist Elbie Louw legt uit wat dat betekent voor obligatiebeleggers.

