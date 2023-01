Must read: Pas op met fossiele energiebedrijven

Koersvast het nieuwe jaar in

Inflatie blijft in 2023 nog wel even hoog, net als de strijdlustige taal van centrale bankiers. Obligaties staan weer in de belangstelling, terwijl aandelenbeleggers nog meer hun huiswerk moeten doen. Onderwijl laten de grote beleggingstrends zich niet van de wijs brengen.

Zwakkere dollar goed voor EM en grondstoffen

Invesco verwacht dat 2023 een zwak jaar wordt voor de dollar. Dat is gunstig voor beleggingen in grondstoffen, emerging markets en in Amerikaanse aandelen.

Mogelijk 115 jaar cel

De 30-jarige Sam Bankman-Fried stond lang bekend als de wonderboy van de cryptowereld, maar hij moet zich vandaag melden bij de rechtbank in New York, waar een aanklacht tegen hem ligt voor 'een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis'. Vijf vragen en antwoorden. RTL Z bericht.

Pas op met fossiele energiebedrijven

Earnings global energy vs oilprice.

Ik zie een gat. Winstverwachtingen zullen moeten dalen. pic.twitter.com/UCmIz0D4My — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 3, 2023

Over de lol van beleggen

"Equity investors try to analyse and forecast corporate earnings because that is what drives stock returns. No, they don’t. Interest rates are far more important than earnings for annual returns." Deze en meer wijze uitspraken in de nieuwste column van Joachim Klement. Must read.

Reken niet op een gemiddeld rendement

"Going back to 1928 there has been one single year of returns that fell between 8% and 10% (1993 when the S&P 500 was up 9.97% in total on the year). Most of the time the stock market is up big or down big on the year. From 1928-2022, 70% of all years have seen double-digit gains or losses (including 2022). Goed verhaal van Ben Carlson.

2023 is een prima instapmoment

A wrap on a most eventful year for the S&P 500, with equity risk premiums, treasury bond rates and expected returns all climbing steeply during the year. ERP Spreadsheet: https://t.co/RmbOtXVMJ8 Website: https://t.co/wy8WGu8WcI pic.twitter.com/dNpniz6Wwv — Aswath Damodaran (@AswathDamodaran) January 2, 2023

Systeemcrisis dreigt?

Kenneth Rogoff is er niet gerust op. "With inflation on the rise and the era of ultra-low interest rates over, financial markets will face a huge stress test in 2023. While banking systems are more robust than they were in 2008, a real-estate slump could severely affect heavily leveraged private-equity firms, producing a systemic crisis."

Duurzaam beleggen in verdomhoekje

Vorig jaar was een rampjaar voor duurzame beleggers. Wat brengt 2023? Morningstar identificeert vijf (nieuwe) bedreigingen.

Japanse yen krabbelt op

A massive #yen rally in the last 2.5 months of 2022!



And pressure on the Bank of Japan builds.#Yen in 2023? pic.twitter.com/aS57CKQDNS — jeroen blokland (@jsblokland) January 1, 2023

Warren Buffett blijft presteren

's Werelds beroemdste belegger profiteerde vorig jaar van stijgende rentes en stijgende koersen van energiebedrijven.

5 techaandelen met potentie

Josh Enomoto van InvestorPlace zet voor contraire beleggers vijf gevallen techaandelen op een rij met een aantrekkelijk perspectief. Inderdaad, Meta is ook van de partij.

Dat was tech. Wat wordt de nieuwe grote beurstrend?

Long duration US tech “was” the trade of the last decade. Look forwards not backwards. That trade is over. What will be the one to take over? pic.twitter.com/f4Bo0F32lq — Martin Pelletier (@MPelletierCIO) January 2, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wat doet bitcoin in 2023?

De voorspellingen gaan alle kanten uit. Van +1400% tot -70%. CNBC heeft het verhaal.

Mens x machine