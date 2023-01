Must read: Yes! Een nieuw beursjaar is begonnen

Plus: Aandelen of obligaties in 2023, 27 kooptips, spreiden doet er weer toe, de crypocrash ontleed, hou China in de gaten, en méér.

2023: Aandelen of obligaties?

"Komend jaar lijkt er minder ruimte voor monetaire verrassingen en zullen beleggers zich waarschijnlijk meer op andere fundamentele informatie gaan richten, zoals inflatie en groei." Ewout van Schaick van NN IP analyseert alvast de kansen voor beleggers in aandelen en obligaties.

Houdt techflauwte aan?

Analist Louise Matsakis kijkt terug op een zwaar beursjaar voor de technologiesector. Komt in 2023 het herstel?

Inzetten maar!

27 kooptips van bekende Nederlandse beleggers om het nieuwe beursjaar met nieuwe ideeën te beginnen.

Voor duurzame beleggers valt er meer te halen in de VS

Biden’s Inflation Reduction Act (IRA) is een gamechanger voor duurzame beleggers, schrijft Michel van Mazijk van T. Rowe Price.

Biodiversiteit is de nieuwste loot aan de duurzame fondsenstam

Naast klimaatverandering begint biodiversiteit, en vooral het verlies ervan, de laatste tijd meer aandacht te genereren. Naast vele andere duurzaamheidsthema’s hebben fondshuizen hier op ingespeeld met de introductie van specifieke biodiversiteitsfondsen, aldus Morningstar.

De 5 megatrends van Martine

In de nieuwe #column van Martine Hafkamp voor https://t.co/aIjON7mxH2 : Het is belangrijk om de ontwikkelingen binnen de #trends goed te volgen, te #analyseren en in te grijpen indien nodig.

Veel geluk en wijsheid gewenst in 2023! — Fintessa (@Fintessa) January 2, 2023

Vanaf 2024 kunnen aandelen weer goed renderen

Aegon AM gaat uit van een aandelenrendement de komende jaren van gemiddeld 8% per jaar. 2023 wordt nog een moeilijk jaar door het winstdrukkende effect van een recessie. Daarna zijn de vooruitzichten beter.

Spreiden leverde in 2022 weinig op,

maar dat zal dit jaar zeer waarschijnlijk anders zijn, aldus een artikel van Yahoo Finance.

2022 is the worst year ever for stocks and bonds since 1871 pic.twitter.com/Vjxjg82ymN — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) December 29, 2022

Bloomberg pakt uit over de cryptocrash

From Bitcoin’s slump to Terra’s collapse and FTX’s sudden implosion, here’s how crypto’s horrible 2022 unleashed a cascade of contagion.



Read the story (and check out our map) here ?? https://t.co/fq6FYcodly pic.twitter.com/vFPo9kOjal — Bloomberg Crypto (@crypto) January 2, 2023

Vertrouwen ondernemers industrie neemt opnieuw iets toe

De stemming onder ondernemers in de industrie is in december verbeterd. Het vertrouwen ging van 3,0 in november naar 3,3 in december, aldus het CBS. Dat komt doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid.

Positieve voorspelling 2023

Want in 80% van de gevallen eindigt de S&P 500 positief na een jaar van verliezen, zo blijkt uit een Amerikaans artikel dat bestaat uit de nodige interesssante grafieken.

China bepaalt beursjaar 2023



In 2022, global wealth shrank relative to GDP for the first time in decades. Whether this trend continues in 2023 will depend significantly on two factors: the effectiveness of Chinese policy and the strength of international economic cooperation. https://t.co/AnncEabh6A — Project Syndicate (@ProSyn) January 2, 2023

De eerste cijfers zijn niet gunstig

#China is in mineur

Tijdelijk, maar toch, met een mondiale recessie in de maak. pic.twitter.com/mt8dFUejeb — jsbloklandNL (@jsbloklandNL) January 1, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Een nieuwe beursjaar is begonnen

Vijf beleggingshuizen én de redactie van IEX Profs over de kansen en risico's van 2023.