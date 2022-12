Must Read: Klaar met beursjaar 2022

Buffett is aan het shoppen

Recessie? De kans daarop is nog altijd behoorlijk aanwezig, maar de laatste aankopen van Warren Buffett laten zien dat de grootmeester zelf de bearmarkt gebruikt om juist meer cyclische aandelen op te pikken.

Nieuwbouw valt stil

Hoewel minister De Jonge ambitieuze doelen heeft voor de woningbouw, zijn beleggers juist terughoudend met investeren in nieuwbouw, vanwege de hoge rente en de regeldruk. Overal in het lnad, vallen bouwplannen stil, schrijft FD.

Wel schandalen, geen bank runs. Hoe kan dat?

FTX, Credit Suisse, Blackstone Real Estate: er waren genoeg financiële drama's die beleggers ertoe brachten om snel hun geld in veiligheid te brengen. Maar waar blijft het domino-effect? Bloomberg zoekt een verklaring (paywall).

Het jaarverslag 2022 van 'Hindsight Capital'

IPO-markt is opgedroogd in 2022

Het volume aan tech-IPO's in Amerika is in 2022 met maar liefst 94% gedaald na absoluut topjaar 2021. De vooruitzichten zijn nog steeds niet best, zegt CNBC.

Asset allocators waren kansloos in 2022

From an asset allocation perspective, #diversification out of traditional asset classes #equities and #bonds would have been your only option to mitigate investment losses in 2022.



...En vermogensbeheerders beleefden een rampjaar

FT neemt de schade op bij grote wealth managers

En toen? Wordt 2023 een aandelen- of obligatiejaar?

Ewout van Schaick, hoofd Multi-Asset bij NN Investment Partners, blikt voorzichtig vooruit op 2023. "Er lijkt minder ruimte voor monetaire verrassingen."

Het jaar waarin AI een sprong voorwaarts nam

“We’re looking at a concentration of power and certainly meaning-making into fewer and fewer hands.”



Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

