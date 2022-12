Must read: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De herstelkandidaten van 2023

Met een recessie op de loer is de marktomgeving voor aandelen uitdagend. Toch zijn er volgens Tim Drayson en Emiel van den Heiligenberg van vermogensbeheerder LGIM genoeg redenen om optimistisch te zijn. Herstelkansen zijn er onder meer voor Japanse aandelen, tech en tal van obligaties.

Portefeuille-advies van BlackRock

Ook 2023 wordt volgens BlackRock een lastig beleggingsjaar. 's Werelds grootste beleggingshuis heeft duidelijke ideeën om aankomend beursjaar goed door te komen.

Overgangsjaar 2023

Jan-Willem Nijkamp: "Volgens Dow Jones Market Data worden jaren waarin de beurzen zo’n 20 procent aan waarde verliezen gevolgd door jaren met een gemiddelde stijging van 24 procent. Dat is een gemiddelde en gaat dus niet ieder jaar op. Blijf echter in het achterhoofd houden dat iedere crisis het fundament vormt voor een nieuwe economische bloeiperiode." Positieve column.

De glans is er duidelijk vanaf

DOWN!

Many of the poor-performing stocks below suffer from the 'Zoom effect,' which is the ridiculous extrapolation of growth expectations of #Covid-impacted (technology-related) services.

Zoom was trading at a P/E ratio of 700 at one point.

Chart Vincent Galan pic.twitter.com/JpkV7QV2HT — jeroen blokland (@jsblokland) December 28, 2022

Een onsje minder

Miljardairs wereldwijd zullen 2022 graag snel vergeten. Zij verloren volgens Forbes bijna 2 biljoen dollar. Grootverliezer is meneer Musk. CNBC heeft het verhaal.

In 2022, more than half a TRILLION dollars in combined net worth were lost by these seven billionaires. pic.twitter.com/3QCevoRww3 — Chairman (@WSBChairman) December 27, 2022

Ook neergaande markten bieden altijd kansen

In een slechte omgeving voor aandelen en obligaties toch bijna een dubbelcijferig positief rendement boeken? Dat kan. Yvo van der Pol van PGIM Investments staat stil bij een opmerkelijk goed renderend fonds.

Barron's top 10

De afgelopen 13 jaar heeft Barron’s elke keer in december veelbelovende aandelen geselecteerd die de markt zouden kunnen verslaan. De top tien van vorig jaar, waar ook Shell in stond, heeft dat ook waargemaakt. Dit jaar presenteert Barron een nieuwe top tien. Slechts twee aandelen van vorig jaar zijn terug te vinden bij de kanshebbers voor 2023.

A Crazy Year in Finance!

Patrick Boyle kijkt op geheel eigen wijze op Youtube nog eens terug op 2022.

De nieuwe China's

China raakt dominante positie als werkplaats van de wereld kwijt: dit zijn 5 Aziatische landen die daarvan profiteren https://t.co/589P4PtNzz — Business Insider Nederland (@BINederland) December 28, 2022

Gaat de bank van Japan in 2023 eindelijk normaliseren?

Takatoshi Ito verwacht van wel: "The Bank of Japan's unexpected decision to raise its ceiling on government-bond yields could be the first step toward a long-awaited monetary-policy normalization, despite official statements to the contrary. After all, there is good reason to think that inflation will remain slightly above target in 2023."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Op naar 2023!

Vijf beleggingshuizen én de redactie van IEX Profs kijken alvast vooruit.