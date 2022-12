Must read: De vier beleggingslessen van 2022

Op naar 2023!

Veel beleggers zullen beursjaar 2022 graag snel willen vergeten. Er waren weinig plekken om te schuilen. Maar wat brengt 2023? Vijf beleggingshuizen én de redactie van IEX Profs kijken alvast vooruit.

Goede vooruitzichten chipindustrie

Capital Group is optimistisch over de chipindustrie, ook al gaan de zaken nu even wat minder.

DNB-president Klaas Knot: we zijn er nog lang niet

De Europese Centrale Bank (ECB) is pas op de helft met het verhogen van de officiële rente, zegt de Nederlander Klaas Knot, die in het bestuur van de ECB zit. De rente gaat dus nog verder omhoog. Dat zal zijn invloed hebben op de hypotheek- en spaarrente. RTL Z bericht.

Beleggers hebben het geduld niet meer

The decline of long term investing: pic.twitter.com/o2KRDVNrG5 — Compounding Quality (@QCompounding) December 26, 2022

Krijgen we echt een recessie?

Jeffrey Frankel denkt van niet: "While there are signs that the “everything bubble” is about to burst, leading economists’ predictions that the world economy is headed toward a major slump in the coming year seem premature. While hard times are almost certainly coming, the mainstream definition – two consecutive quarters of negative growth – is a very high bar."

Leren van 2022

Morningstar US bespreekt de belangrijkste vier lessen van beursjaar 2022.

2022 was ook het jaar van de grote cryptocrash

Nieuwe vermogenstax

Beleggen wordt veel zwaarder belast dan sparen. Martine Hafkamp legt uit wat daar de gevolgen van zijn.

Waar komt het nieuwe goud vandaan?

China heeft gebroken met het zero-covidbeleid

Wat zijn de gevolgen?

Financiële kijktips voor de feestdagen

Welke financiële series en documentaires zijn de moeite van het bingen waard? Vijf kijktips van de redactie van IEX.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Gevalletje spijt

Herkenbaar?