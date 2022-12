Must read: De harde val van Big Tech

De belangrijkste risico's van 2023

Ralph Wessels verwacht dat ook 2023 een uitdagend jaar zal worden voor beleggers. Daarom houdt hij cash aan en is hij nog nu terughoudend met het nemen van portefeuillerisico's. Welke risico’s vreest de hoofd beleggingsstrateeg van ABN AMRO het meest?

Rente dichtbij keerpunt, aandelen niet goedkoop

BNP Paribas AM verwacht dat de Amerikaanse rente dichtbij zijn toppunt is. Dat is goed nieuws voor de beurs. De Franse vermogensbeheerder blijft zich wel grote zorgen maken over aandelen.

De vier thema's van 2023

De strijd tegen de inflatie, de economische gevolgen van de energiecrisis in Europa, de structurele uitdagingen op lange termijn voor China en positievere vooruitzichten voor langetermijnbeleggers. Dat zijn volgens Vanguard de vier belangrijkste thema’s voor beleggers in 2023.

Ook een slecht beursjaar hoort erbij

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Ondanks het feit dat 2022 de geschiedenis in zal gaan als een slecht beursjaar blijft overeind dat beleggen in aandelen lonend kan zijn." Kwestie van geduld hebben. Lees de column.

De harde val van Big Tech in 2022

The market cap of Big Tech is down a whopping USD 4.63 TRILLION(!), or 41%, from its peak. pic.twitter.com/f3ZoUzwmdj — jeroen blokland (@jsblokland) December 21, 2022

Zal China herstellen in 2023?

Wat zijn de vooruitzichten voor China in 2023 en daarna? Morningstar's Valerio Baselli praat met Howard Wang, landenspecialist China bij JP Morgan, over kansen, technologische innovatie, het einde van het zero-Covid beleid en de relatie met de Verenigde Staten.

Hier is de sombere verwachting van Jim O'Neill.

Onderwijl is de Chinese economie van nu heel anders dan die van voor corona, schrijft CNBC.

T. Rowe Price is ronduit positief over de Chinese beleggingskansen. Zo heeft de centrale bank van China nog wel ruimte om te verruimen, en zal de Chinese winstgroei eerder versnellen dan vertragen. Hie anders is de situatie in de Europa en de VS.

Google neemt samen met dochter Youtube het internet over

Most popular websites since 1993… pic.twitter.com/Korxq71iSg — Tansu YEGEN (@TansuYegen) December 21, 2022

De energie-outlook 2023 van ING

Rarely has the energy market been such an important driver of global economic conditions. Download our full 2023 Energy Outlook here ??https://t.co/cIuXmfm8GD — ING Economics (@ING_Economics) December 20, 2022

CEO's gaan slecht om met kapitaal

"Even though capital allocation is the most important responsibility of the chief executive officer (CEO), not all know how to do it well. This is in large part because the skills that enable someone to become a CEO may not be the same as those that make that person effective at overseeing how capital is raised, managed, and disbursed." Morgan Stanley wijdt er een dikke paper aan.

Ter indicatie: de S&P staat momenteel op 3884 punten

Your 2023 S&P 500 forecasts:



Deutsche Bank 4500

Oppenheimer 4400

BMO 4300

JPMorgan 4200

Jefferies 4200

Wells 4200

Evercore 4150

RBC 4100

Credit Suisse 4050

Goldman Sachs 4000

HSBC 4000

Citi 4000

BofA 4000

UBS 3900

Morgan Stanley 3900

Barclays 3725

SocGen 3650

BNP Paribas 3400 — Jonathan Ferro (@FerroTV) December 21, 2022

What a Mess(i)!

Argentinië is niet alleen wereldkampioen voetbal maar ook wereldkampioen failliet gaan. Obligatiebelegger en columnist Hendrik Tuch van Aegon AM verbaast zich over collegabeleggers die nog altijd Argentijnse schuld kopen. "De kans is zeer groot dat Argentinië eerder default dan dat ze op het WK een vierde winst kunnen scoren."

Korte hypotheekrente grootste gevaar huizenmarkt

Dat is in Nederland niet het geval.

En straks om 09.00 gaat @SchoenmakerJ op @RTLZBeurs het over de huizenmarkt hebben. Deze grafiek is daarbij nuttig om het achterhoofd te hebben. De Zweedse huizenprijzen zijn met 15% gedaald. Daar heeft 70% een variabele hypotheek. pic.twitter.com/WK39roSdWD — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 22, 2022

Maar de Nederlandse huizenmarkt is wel aan het kantelen

Voor het eerst sinds 2012 zijn de huizenprijzen vier maanden op rij gedaald. In november werden woningen 1% minder waard ten opzichte van oktober. https://t.co/lYEhRd9bnI pic.twitter.com/HTYQaH1bLf — Erik van Rein (@erikvanrein) December 22, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).