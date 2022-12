Must read: Kwestie van niet in paniek raken

Plus: Argentinië is ook wereldkampioen failliet gaat, wachten op de laatste beursschok, Toyota is Nokia, all-weather-strategieën ook onderuit, en méér.

What a Mess(i)!

Argentinië is niet alleen wereldkampioen voetbal maar ook wereldkampioen failliet gaan. Obligatiebelegger en columnist Hendrik Tuch van Aegon AM verbaast zich over collegabeleggers die nog altijd Argentijnse schuld kopen. "De kans is zeer groot dat Argentinië eerder default dan dat ze op het WK een vierde winst kunnen scoren."

Wachten op de laatste grote beursschok

Na de renteschok en de groeischok in 2022 krijgen aandelenbeleggers volgens Sébastien Page, hoofd Global Multi-Asset van T. Rowe Price, in 2023 waarschijnlijk te maken met de derde en laatste schok, een liquiditeitsschok. Pas dan wordt de bodem bereikt.

Raak niet in paniek!

In de Morningstar-serie over beleggerseducatie leggen we deze keer het begrip capitulatie uit: de druk om te verkopen als de markt in paniek raakt. Lees bij Morningstar hoe u voorkomt dat u bezwijkt: https://t.co/R9JynVTPzh pic.twitter.com/p0V1vsGvnH — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) December 20, 2022

Koorddansen in 2023

Het Zwitserse UBP verwacht in 2023 opnieuw veel volatiliteit. Obligaties worden weer aantrekkelijk. De belangrijkste thema's voor de lange termijn zijn onder meer de grote transitie van infrastructuur en energiesystemen. Voedselzekerheid staat ook hoog op de agenda.

Grondstoffen in 2023: China maakt het verschil

Barron’s zet de verwachtingen van een aantal grondstoffenanalisten onder elkaar.

Want waarde doet het op den duur altijd beter

Rijk en pessimistisch

"Rich investors are betting on double-digit declines in stocks next year", zo blijkt uit de CNBC Millionaire Survey. Maar de jonge rijken zijn optimistischer.

Helaas, de winstverwachtingen zijn nog altijd te hoog

As we have discussed previously, #earnings #estimates are still way to high.

A normal reversion of #earnings in a recession suggest somewhere between $160/share (really hard landing) to $180/share (normal recession.)

LEI suggests the same. pic.twitter.com/nlQ9S0GUyE — Lance Roberts (@LanceRoberts) December 20, 2022

Geraakt door de perfecte storm

Zogenoemde all weather-strategieën maakten hun belofte dit beursjaar niet waar. “The major concern with risk parity in recent years was that rates are so low that people questioned the value of bonds, because how much further could rates fall?”

Toyota is Nokia?

Bijzonder, de grootste automaker ter wereld gelooft niet in elektrisch rijden.

Toyota President Akio Toyoda: "People involved in the auto industry are largely a silent majority. That silent majority is wondering whether EVs are really OK to have as a single option. But they think it’s the trend so they can’t speak out loudly" https://t.co/n4A0lo5jux — The Transcript (@TheTranscript_) December 20, 2022

Stuwt sportsucces de economie?

"Had het voor onze kwakkelende economie nou nog iets uitgemaakt als niet Lionel Messi, maar Virgil van Dijk afgelopen zondag de beker boven zijn hoofd had gehouden? Op die vraag geeft Rabo-econoom Hugo Erken het antwoord.

Brexitspijt

Was Brexit een goed idee?

Nee, als je het aan de Britten vraagt. Samenwerken heeft nadelen, maar blijkbaar meer voordelen.

(FT grafiek) pic.twitter.com/KEbrTHGoj3 — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 20, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).